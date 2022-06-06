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Какое солнышко! Принцесса Евгения впервые засветила лицо сына на юбилее Елизаветы II (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 июня, 07:57
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Маленький правнук британской королевы впервые официально появился на публике. Он был вместе с родителями принцессой Евгенией и Джеком Бруксбэнком на торжественном мероприятии в Лондоне
Принцесса Евгения вместе с мужем и сыном появилась на юбилее королевы
Принцесса Евгения вместе с мужем и сыном появилась на юбилее королевы / Фото: Коллаж: Сегодня

Четыре дня в Великобритании праздновали 70-летие правления Елизаветы II. По случаю праздника к Ее Величеству приехали чуть ли не все члены королевской семьи. Даже принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми приехали лично поздравить королеву.

Также на праздновании была и внучка британской монархини принцесса Евгения вместе с мужем Джеком Бруксбэнком. С собой на финальное мероприятие они взяли своего единственного наследника Августа, которому в феврале исполнился один год.

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Папарацци сфотографировали малыша, когда он сидел на руках мамы в королевской ложе на проходившем в воскресенье Платиновом юбилейном параде.

Принцесса Евгения с мужем Джеком и сыном Августом
Принцесса Евгения с мужем Джеком и сыном Августом / Фото: Getty Images

Август был одет в голубой свитер, на котором был принт британского флага. Наследник королевского престола счастливо подпрыгивал на коленях своей мамы, когда разнообразная процессия музыкантов, танцоров, акробатов и карнавальных пловцов проходила мимо королевской ложи у Букингемского дворца.

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Семья на Платиновом юбилее Елизаветы II
Семья на Платиновом юбилее Елизаветы II / Фото: Getty Images

Евгения, Август и Джек в королевской ложе
Евгения, Август и Джек в королевской ложе / Фото: Getty Images

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Похоже, мальчик унаследовал рыжие волосы бабушки Сары Фергюсон.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон – родители принцессы Евгении
Принц Эндрю и Сара Фергюсон – родители принцессы Евгении / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения уже раньше делилась фото своего сына в Instagram но она не показывала его лица.

Кстати, в четверг Август наслаждался своим первым Trooping the Colour, наблюдая за пролетом Королевских ВВС, сидя на руках у Джека.

Евгения и Джек впервые стали родителями в 2021 году. Август является девятым правнуком для королевы и принца Филиппа и первым внуком для родителей Евгении – принца Эндрю и Сары Фергюсон.

Кратко о внучке Елизаветы II

В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка королевы, дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. Она двенадцатая по линии наследования престола.

Стоит отметить, что принцесса Евгения не исполняет обязанности члена королевской семьи. Она работает арт-директором одной из лондонских галерей – Hauser & Wirth.

Ранее в Сети появились забавные фото детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон на праздновании Платинового юбилея Елизаветы II.

Также мы писали, что сын Елизаветы принц Эндрю не появился на юбилее королевы, и вот почему.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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