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Принц Гарри и Меган Маркл проведут крещение дочери в присутствии королевы – СМИ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 21:10
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Герцоги Сассекские могут покрестить дочь Лилибет уже завтра, в день ее рождения, в присутствии Ее Величества на церемонии в Виндзоре
Герцоги Сассекские согласились покрестить дочь в Лондоне
Герцоги Сассекские согласились покрестить дочь в Лондоне / Фото: Getty Images, https://www.instagram.com/archewell_hm/

Наследница принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, которая появилась на свет 4 июня 2021 года в США, встретит свой первый день рождения в Лондоне. Праздничная дата малышки совпала с празднованием Платинового юбилея правления королевы Елизаветы.

Для Ее Величества торжество приобрело особое значение, ведь она впервые познакомилась со своей правнучкой. По информации источников, встреча королевы и герцогов с детьми Лилибет и Арчи произошла на закрытом обеде после Trooping the Colour.

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Однако завтра, как сообщают инсайдера изданию Express, помимо торжеств в честь юбилея состоится еще одна важная церемония – герцоги Сассекские согласились покрестить малышку Лилибет в Виндзоре.

Долгое время у пары были разногласия с королевой относительного того, где крестить девочку. Ее Величество настаивала на том, чтобы обряд крещения прошел там же, где Меган и Гарри обвенчались и покрестили сына Арчи.

Похоже, что королеве все же удалось переубедить внука. По словам инсайдеров, церемония состоится завтра, в день рождения Лилибет, в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На таинство будут приглашены только члены королевской семьи.

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Королевские эксперты считают, что это будет очень разумным решением и очень поспособствуют улучшению отношений между королевой и бунтарями-Сассексами.

Также, напомним, что первый день празднования Платинового юбилея не обошелся без забав – эти фото правнуков Елизаветы II с торжества рассмешат любого.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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