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Кейт Миддлтон может помочь Меган Маркл и принцу Гарри помириться с королевской семьей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 февраля, 15:48
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Все чаще ходят слухи о приезде герцогов Сассекских в Лондон на празднования платинового юбилея королевы
Королевские эксперты обсуждают возможное примирение принц Гарри и Меган Маркл с британскими монархами
Королевские эксперты обсуждают возможное примирение принц Гарри и Меган Маркл с британскими монархами / Фото: Getty Images

Этот год для королевской семьи уже начался со скандала. Королевские эксперты считают, секс-скандал вокруг принца Эндрю может навредить репутации британских монархов и сейчас Виндзорам как никогда нужно держаться всем вместе. Особенно в предверии празднования платинового юбилея Елизаветы II.

По мнению королевского эксперта Кэти Никол, британским монархам следует помириться с Меган Маркл и принцем Гарри, чтобы на праздновании платинового юбилея королевы "выступить единым фронтом". Об этом пишет Daily Express.

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Этот год уже можно назвать кризисным для королевской семьи из-за того , что происходит с принцем Эндрю.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Как объяснила Кэтти, приезд герцога и герцогини Сассекских в Британию положительно повлияет на имидж британских монархов.

Королевский эксперт считает, что помочь наладить отношения мятежной паре с Виндзорами может Кейт Миддлтон.

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Напряженность высока, но Кейт сделает все возможное, чтобы решить конфликт. Я знаю, что в этом году Кейт и Уильям — а также Гарри и Меган — захотят максимально упростить жизнь королевы

Напомним, ранее в СМИ обсуждалось, что принц Чарльз решил помириться с принцем Гарри не просто так.

Элина Пелешенко
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