Кейт Міддлтон може допомогти Меган Маркл та принцу Гаррі помиритися з королівською сім'єю

Все частіше ходять чутки про приїзд герцогів Сассекських до Лондона на святкування платинового ювілею королеви.

Королівські експерти обговорюють можливе примирення принц Гаррі та Меган Маркл із британськими монархами / Фото: Getty Images

Цей рік для королівської сім'ї вже розпочався зі скандалу. Королівські експерти вважають, що секс-скандал навколо принца Ендрю може нашкодити репутації британських монархів і зараз Віндзорам як ніколи потрібно триматися всім разом. Особливо напередодні святкування платинового ювілею Єлизавети II .

На думку королівського експерта Кеті Нікол, британським монархам варто помиритися з Меган Маркл та принцом Гаррі, щоб на святкуванні платинового ювілею королеви "виступити єдиним фронтом". Про це пише Daily Express.

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Цей рік вже можна назвати кризовим для королівської сім'ї через те, що відбувається з принцом Ендрю.

Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Як пояснила Кетті, приїзд герцога та герцогині Сассекських до Великобританії позитивно вплине на імідж британських монархів.

Королівський експерт вважає, що допомогти налагодити стосунки бунтівної пари з Віндзорами може Кейт Міддлтон.

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Напруженість висока, але Кейт зробить все можливе для вирішення конфлікту. Я знаю, що цього року Кейт та Вільям — а також Гаррі та Меган — захочуть максимально спростити життя королеви.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ обговорювалося, що принц Чарльз вирішив помиритися з принцом Гаррі не так.