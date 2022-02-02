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Кейт Міддлтон може допомогти Меган Маркл та принцу Гаррі помиритися з королівською сім'єю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 15:48
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Все частіше ходять чутки про приїзд герцогів Сассекських до Лондона на святкування платинового ювілею королеви.
Королівські експерти обговорюють можливе примирення принц Гаррі та Меган Маркл із британськими монархами
Королівські експерти обговорюють можливе примирення принц Гаррі та Меган Маркл із британськими монархами / Фото: Getty Images

Цей рік для королівської сім'ї вже розпочався зі скандалу. Королівські експерти вважають, що секс-скандал навколо принца Ендрю може нашкодити репутації британських монархів і зараз Віндзорам як ніколи потрібно триматися всім разом. Особливо напередодні святкування платинового ювілею Єлизавети II .

На думку королівського експерта Кеті Нікол, британським монархам варто помиритися з Меган Маркл та принцом Гаррі, щоб на святкуванні платинового ювілею королеви "виступити єдиним фронтом". Про це пише Daily Express.

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Цей рік вже можна назвати кризовим для королівської сім'ї через те, що відбувається з принцом Ендрю.

Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Як пояснила Кетті, приїзд герцога та герцогині Сассекських до Великобританії позитивно вплине на імідж британських монархів.

Королівський експерт вважає, що допомогти налагодити стосунки бунтівної пари з Віндзорами може Кейт Міддлтон.

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Напруженість висока, але Кейт зробить все можливе для вирішення конфлікту. Я знаю, що цього року Кейт та Вільям — а також Гаррі та Меган — захочуть максимально спростити життя королеви.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ обговорювалося, що принц Чарльз вирішив помиритися з принцом Гаррі не так.

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