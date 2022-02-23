Кейт Миддлтон задумалась о четвертом ребенке?

Напомним, что герцоги Кембриджские воспитывают троих детей – Джорджа, Шарлотту и Луи. Но, похоже, знаменитая пара не планирует останавливаться на достигнутом.
В подтверждение этого появилась информация о том, что Кейт Миддлтон хочет четвертого ребенка. Так, во время нового визита герцогини в Копенгаген – в рамках продвижения фонда Royal Foundation Centre for Early Childhood – жена принца Уильяма недвусмысленно заявила об этом.
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Я начинаю об этом (о четвертом ребенке. – Ред.) задумываться. Уильям всегда беспокоится, когда я встречаюсь с годовалыми детьми. После этого я прихожу домой и говорю: "Давай еще одного", — рассказала Миддлтон.
Об этом Кейт сказала во время общения с молодыми родителями и их детьми в Детском музее. Кто знает, может, вскоре герцоги Кембриджские действительно порадуют всех новостями.
Отметим, герцоги Сассекские, в отличие от своих родственников, в этом плане настроены категорически: они планируют остановиться на двоих детях. Об этом они говорили в интервью, заявляя, что это их максимум, да и в контексте планеты это более рационально. Тогда писали, что Кейт и Уильям после этих слов на них обиделись, ведь они – многодетная семья.
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