Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Кейт Миддлтон задумалась о четвертом ребенке?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 15:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Герцогиня Кембриджская во время нового появления на публике заинтриговала новостями
Кейт Миддлтон заинтриговала новостями
Кейт Миддлтон заинтриговала новостями / Фото: Getty Images

Напомним, что герцоги Кембриджские воспитывают троих детей – Джорджа, Шарлотту и Луи. Но, похоже, знаменитая пара не планирует останавливаться на достигнутом.

В подтверждение этого появилась информация о том, что Кейт Миддлтон хочет четвертого ребенка. Так, во время нового визита герцогини в Копенгаген – в рамках продвижения фонда Royal Foundation Centre for Early Childhood – жена принца Уильяма недвусмысленно заявила об этом.

Реклама

Герцогиня мечтает о еще одном ребенке?
Герцогиня мечтает о еще одном ребенке? / Фото: Getty Images

Я начинаю об этом (о четвертом ребенке. – Ред.) задумываться. Уильям всегда беспокоится, когда я встречаюсь с годовалыми детьми. После этого я прихожу домой и говорю: "Давай еще одного", — рассказала Миддлтон.

Об этом Кейт сказала во время общения с молодыми родителями и их детьми в Детском музее. Кто знает, может, вскоре герцоги Кембриджские действительно порадуют всех новостями.

Реклама

Отметим, герцоги Сассекские, в отличие от своих родственников, в этом плане настроены категорически: они планируют остановиться на двоих детях. Об этом они говорили в интервью, заявляя, что это их максимум, да и в контексте планеты это более рационально. Тогда писали, что Кейт и Уильям после этих слов на них обиделись, ведь они – многодетная семья.

Также читайте, что принц Уильям подарил Кейт Миддлтон на День Валентина.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять