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Елизавета II лишила званий и патронажа любимого сына: принц Эндрю предстанет перед судом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 января, 20:23
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Секс-скандал с принцем Эндрю сильно всколыхнул жизнь во дворце и поставил под удар всю монаршую семью. Теперь за дело герцога возьмется суд
Принц Эндрю
Принц Эндрю / Фото: Getty Images

После громкого расследования об изнасиловании 17-летней девушки, которое закончилось в октябре, сомнений в том, что герцога могут лишить всех военных званий и титула почти не осталось.

Сегодня Букингемский дворец официально сообщил о том, что королева Елизавета дала свое согласие на то, чтобы забрать у любимого сына все присвоенные ему ранги.

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С одобрения и согласия Королевы военные звания и королевские патронажи герцога Йорского будут возвращены Королеве, – гласит официальное сообщение.

Кроме того, герцог лишается и права носить титул "Его королевское величество". Об этом уже говорили во дворце, так как адвокатам принца не удалось приостановить гражданское дело о сексуальных домогательствах.

Теперь сын королевы не сможет полагаться на помощь монаршей семьи и будет расчитывать только на свои силы, как частное лицо. В конце концов, какими бы крепкими не были семейные узы, монархия стоит выше этого.

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При этом, как ранее писал журнал Times, в Букингемском дворце поднимался вопрос о том, как отправить герцога во "внутреннюю ссылку", если он проиграет дело в суде.

Герцог не может выехать за границу, ведь есть риск экстрадиции, поэтому будет необходим вариант внутренней ссылки. Ему также придется сократить жилищные расходы, – писал таблоид.

Кстати, осенью стало известно, что принц Эндрю решил продать свою недвижимость на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии. Королевские эксперты считают, что в случае принца то, что у него не будет никакой недвижимости, – плюс. Ведь неизвестно, чем закончатся секс-скандал вокруг сына королевы.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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