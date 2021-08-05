Модель, которую засняли топлес в компании супруга внучки Елизаветы II, оправдалась за фото: Мы друзья

Уже несколько дней в СМИ активно обсуждаются скандальные фото супруга принцессы Евгении в компании моделей на яхте

Модель, которую сняли с супругом принцессы Евгении, прокомментировала скандальные снимки / Фото: instagram.com/ericapelosini/

На выходных супруг принцессы Евгении Джек Бруксбэнк попал в скандал из-за фото с моделями на яхте в Италии. Сара Йоркская – мама принцессы Евгении прокомментировала фото зятя, отметив, что это сфабрикованная история. Теперь о скандальной поездке на яхте высказалась одна из моделей, которую заметили в компании Бруксбэнка.

Эрика Пелосини, которую сняли топлес рядом с супругом внучки Елизаветы II, поспешила оправдаться за свой поступок.

Я обычно никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять...Эти фото заставляют людей делать неправильные предположения и поспешные выводы. Мне очень жаль, если я поставила принцессу Евгению и Джека в неудобное положение. С моей стороны это было неприлично быть топлес — цитирует Эрику издание DailyMail.

Мужа принцессы Евгении сфотографировали на яхте с моделями / Фото: instagram.com/libellerevista

Модель отметила, что понимает, почему эти фото вызвали резонанс. Но Эрика уверяет, что их с Джеком Бруксбэнком связывает только дружба и ничего больше.

Мы были как друзья и коллеги по работе, и прекрасно провели день под итальянским солнцем. Джек — мой очень дорогой друг, и я знаю его много лет. Он также дружит с двумя другими женщинами. Меня очень огорчает, что люди могут думать иначе, – сказала Эрика.

Что произошло на яхте в Италии:

Супруг внучки Елизаветы II проводил время в компании трех девушек во время морской прогулки в Италии. Имена девушек, отдыхавших вместе с Бруксбэнком, известны – модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини, а также бывший редактор модного журнала Рэйчел Залис, которая сейчас является коллегой Джека. Супруг принцессы Евгении является бренд-директор компании Casamigos, а Рэйчел Залис – директор. По информации СМИ, Джек приехал в Италию по работе. Он посетил благотворительный бал Unicef ​​Summer Gala, спонсором которого выступила компания Casamigos.

Из-за чего в королевской семье могут поссориться:

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