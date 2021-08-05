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Модель, яку зняли топлес в компанії чоловіка онуки Єлизавети II, виправдалася за фото: Ми друзі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
5 серпня, 13:18
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Уже кілька днів у ЗМІ активно обговорюються скандальні фото чоловіка принцеси Євгенії в компанії моделей на яхті
Модель, яку зняли з чоловіком принцеси Євгенії, прокоментувала скандальні знімки
Модель, яку зняли з чоловіком принцеси Євгенії, прокоментувала скандальні знімки / Фото: instagram.com/ericapelosini/

На вихідних чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбенк потрапив до скандалу через фото з моделями на яхті в Італії . Сара Йоркська – мама принцеси Євгенії прокоментувала фото зятя, зазначивши, що це сфабрикована історія . Тепер про скандальну поїздку на яхті висловилася одна з моделей, яку помітили в компанії Бруксбенка.

Еріка Пелосіні, яку зняли топлес поруч з чоловіком внучки Єлизавети II, поспішила виправдатися за свій вчинок.

Я зазвичай ніколи не ходжу топлес, але моє бікіні намокло, і я вирішила його зняти ... Ці фото змушують людей робити неправильні припущення і поспішні висновки. Мені дуже шкода, якщо я поставила принцесу Євгенію і Джека в незручне становище. З мого боку це було непристойно бути топлес – цитує Еріку видання DailyMail.

Чоловіка принцеси Євгенії сфотографували на яхті з моделями
Чоловіка принцеси Євгенії сфотографували на яхті з моделями / Фото: instagram.com/libellerevista

Модель зазначила, що розуміє, чому ці фото викликали резонанс. Але Еріка запевняє, що їх з Джеком Бруксбенком пов'язує тільки дружба і нічого більше.

Ми були як друзі і колеги по роботі, і прекрасно провели день під італійським сонцем. Джек – мій дуже дорогий друг, і я знаю його багато років. Він також дружить з двома іншими жінками. Мене дуже засмучує, що люди можуть думати інакше, – сказала Еріка.

Що сталося на яхті в Італії:

Чоловік внучки Єлизавети II проводив час в компанії трьох дівчат під час морської прогулянки в Італії. Імена дівчат, які відпочивали разом з Бруксбенком, відомі – моделі Марія Буччеллаті і Еріка Пелосіні, а також колишня редакторка модного журналу Рейчел Залісся, яка зараз є колегою Джека. Чоловік принцеси Євгенії є бренд-директор компанії Casamigos, а Рейчел Залісся – директорка. За інформацією ЗМІ, Джек приїхав до Італії по роботі. Він відвідав благодійний бал Unicef ​​Summer Gala, спонсором якого виступила компанія Casamigos.

Через що в королівській родині можуть посваритися:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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