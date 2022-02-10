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Принц Чарльз повторно заразился короновирусом. Перед этим он с женой посетил прием на 350 гостей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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10 февраля, 15:30
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Сейчас принц Уэльский находится на самоизоляции. Все ранее запланированные мероприятия отменены
Информации о самочувствии принца Чарльза нет
Информации о самочувствии принца Чарльза нет / Фото: Getty Images

Представители принца Чарльз подтвердили, что старший сын королевы во второй раз заразился коронавирусом.

Сегодня утром у принца Уэльского оказался положительный результат на COVID-19, и теперь он самоизолировался, – сказано в публикации в Twitter.

В заявлении не уточняется, как протекает заболевание. Также нет никакой информации о супруге принца Чарльза Камилле.

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Известно, что вчера принц Уэльского и герцогиня Корнуэльская посетили прием, организованный Британским Азиатским Трастом.

Принц Чарльз и Камилла вчера на приеме
Принц Чарльз и Камилла вчера на приеме / Фото: Getty Images

На мероприятие были приглашены британцы азиатского происхождения. Принц Чарльз выступил с речью. Отмечается, что на приеме присутствовало около 350 гостей.

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К слову, в первый раз принц Чарльз болел COVID-19 в марте 2020 года.

Напомним, на днях Елизавета II публично заявила, что Камилла станет королевой-консорт, когда на престол взойдет принц Чарльз. Изначально герцогиня Корноульская после коронация принца Чарльза должна была получить титул принцессы-консорт.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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