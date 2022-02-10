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Принц Чарльз повторно заразився коронавірусом. Перед цим він із дружиною відвідав прийом на 350 гостей

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 15:30
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Наразі принц Уельський знаходиться на самоізоляції. Усі раніше заплановані заходи скасовано
Інформації про самопочуття принца Чарльза немає
Інформації про самопочуття принца Чарльза немає / Фото: Getty Images

Представники принца Чарльза підтвердили, що старший син королеви вдруге заразився коронавірусом.

Сьогодні вранці у принца Уельського виявився позитивний результат на COVID-19 і тепер він самоізолювався, – сказано в публікації в Twitter .

У заяві не уточнюється, як відбувається захворювання. Також немає жодної інформації про дружину принца Чарльза Камілла.

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Відомо, що вчора принц Уельського та герцогиня Корнуельська відвідали прийому, організованого Британським Азіатським Трастом.

Принц Чарльз та Камілла вчора на прийомі
Принц Чарльз та Камілла вчора на прийомі / Фото: Getty Images

На захід було запрошено британців азіатського походження. Принц Чарльз виступив із промовою. Зазначається, що на прийомі було близько 350 гостей.

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До слова, вперше принц Чарльз хворів на COVID-19 у березні 2020 року.

Нагадаємо, днями Єлизавета ІІ публічно заявила, що Камілла стане королевою-консорт, коли на престол зійде принц Чарльз. Спочатку герцогиня Корноульська після коронації принца Чарльза мала отримати титул принцеси-консорт.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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