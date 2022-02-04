Принц Гарри готов приехать в Британию с Меган Маркл и детьми, но есть одно условие

В этом году в королевской семье запланировано несколько событий, ради которых принц Гарри может приехать домой

Принц Гарри хочет с Меган Маркл и детьми приехать в Британию / Фото: Getty Images

По информации инсайдеров, принц Гарри хочет наладить отношения с членами королевской cемьи. Герцог Сассекский все-таки возобновил общение со старшим братом. Он уже даже познакомил своего сына Арчи и дочь Лилибет с детьми принца Уильяма — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Гарри и Меган считают, что было бы неправильно лишать своих детей возможности познакомиться с кузенами. Гарри организовал специальный телефонный разговор с принцем Уильямом, чтобы их дети могли увидеть друг друга, – рассказал инсайдер изданию US.Weekly

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

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Принц Гарри надеется, что в этом году его дети смогут встретиться с кузенами в Британии. Приехать он готов только, если ему предоставят охрану. Чтобы добиться этого, герцог Сассекский даже судится с правительством Британии.

Гарри твердо намерен вернуться в Британию вместе с Меган, Арчи и Лилибет, чтобы увидеть королеву. Но это произойдет только в том случае, если правительство примет соответствующие меры для защиты его семьи. Он отказывается подвергать их риску. Их безопасность превыше всего

Напомним, по информации королевских экспертов принц Гарри и Меган Маркл могут приехать на службу, прирученную к первой годовщине смерти принца Филиппа. Также ожидается, что герцоги Сассекские будут присутствовать на праздновании платинового юбилея Елизаветы II.

Ранее стало известно, что принц Чарльз боится за репутацию своей жизни из-за откровений принца Гарри.