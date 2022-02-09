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Как бы выглядела принцесса Диана, если бы дожила до наших дней (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 18:08
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Леди Ди трагически погибла в 1997 году, но память о ней осталась навсегда. Наверное, многим интересно, как принцесса Уэльская выглядела бы сегодня. Показываем!
Как бы выглядела Леди Ди в наше время.
Как бы выглядела Леди Ди в наше время. / Фото: Getty Images

Принцесса Диана погибла в автокатастоофе 24 года назад – ее не стало в возрасте 36 лет. За свою короткую жизнь мисс Спенсер успела стать любимицей не только британцев, но и миллионов других людей по всему миру. Стильная, веселая, смелая и дерзкая – такой мы запомнили Ле Ди.

Неудивительно, что не только для принцев Уильяма и Гарри смерть Дианы стала огромной потерей, но и для всего мира. Память о ней живет до сих пор, а ее наследники с сожалением отмечают, что мечтали бы видеть, как их мама нянчит внуков.

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К сожалению, мы уже никогда не узнаем, как изменилась бы внешне мисс Спенсер. В нашей памяти они навсегда останется молодой.

Принцесса Диана на церемонии Кубка Федерации, 1991
Принцесса Диана на церемонии Кубка Федерации, 1991 / Фото: Getty Images

Однако нам (и наверное не только) иногда бывает интересно, как выглядела бы королева людских сердец в наше время. И благодаря специальному приложению FaceApp мы смогли это узнать!

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Сейчас мисс Спенсер был бы 61 год и, если верить приложению, она по-прежнему, как принадлежит настоящей принцессе, даже в почтенном возрасте выглядела бы аристократически.

Принцесса Диана в молодости и старости.
Принцесса Диана в молодости и старости. / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в молодости и старости.
Принцесса Диана в молодости и старости. / Фото: Getty Images

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Можем сказать, что возраст леди Ди однозначно к лицу! Скорее всего, редакторы популярных глянцев продолжали разбирать ее стиль на страницах своих изданий, а фаны – подражать.

Принцесса Диана в молодости и старости.
Принцесса Диана в молодости и старости. / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в молодости и старости.
Принцесса Диана в молодости и старости. / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская была прекрасной и любящей мамой и стала бы не менее прекрасной бабушкой.

Принцесса Диана в молодости и старости.
Принцесса Диана в молодости и старости. / Фото: Getty Images

К сожалению, время не вернуть. Для нас принцесса Диана навсегда останется молодой привлекательной леди с грустными глазами и безгранично добрым сердцем.

Раньше мы писали, зачем Леди Ди носила на руке две часов. Читайте в материале о разоблачение принцессы Дианы.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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