Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

MARUV беременна

Девушка Эктора

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Любимому сыну Елизаветы II придется выплатить 12 млн долларов, чтобы замять дело об изнаcиловании

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 08:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Принцу Эндрю удалось договориться с Вирджинией Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании 20 лет назад
Принцу Эндрю удалось урегулировать секс-скандал
Принцу Эндрю удалось урегулировать секс-скандал / Фото: Getty Images

Похоже, скоро королевская семья сможет выдохнуть. Принц Эндрю выплатит Вирджинии Джуффре денежную компенсацию, чтобы избежать суда. Как сообщает Daily Telegraph, любимый сын королевы выплатит американке 12 миллионов долларов в качестве отступных при урегулировании дела об изнасиловании.

По информации инсайдеров, часть суммы даст Елизаветы II, которая и так помогала финансово сыну и оплачивала услуги адвокатов.

Реклама

Из соцсетей удаляют аккаунты принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии
Из соцсетей удаляют аккаунты принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии / Фото: Getty Images

Сообщается, что около неделе адвокаты принца Эндрю и и Вирджинии Джуффре вели переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что принц Чарльз запретил брату появляться на публике из-за секс-скандала. К слову, именно старший сын королевы настаивал, чтобы принц Эндрю мирно урегулировал вопрос.

Реклама

Напомним, Вирджиния Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи отрицал свою вину и утверждал, что не знаком с Вирджинией.

Однако в Сети есть фотография, сделанная в 2001 году, на которой молодой принц Эндрю запечатлен с девушкой.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Реклама

Затем адвокаты герцога заявили, что, "если между принцем и Вирджинией Джуффре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию".

После скандала принц потерял свои военные звания, королева сказала, что он больше не будет представлять ее интересы и королевской семьи.

Ранее мы рассказывали, Кейт Миддлтон может возглавить гренадерскую гвардию вместо принца Эндрю.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять