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После принца Эндрю полиция взялась за еще одного сына Елизаветы II

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 09:40
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Старший сын Ее Величества – принц Чарльз – оказался в центре скандала
Полиция Лондона завела дело на фонд принца Чарльза
Полиция Лондона завела дело на фонд принца Чарльза / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Едва утихла шумиха вокруг секс-скандала с принцем Эндрю, как в центре внимания СМИ и полиции оказался Чарльз, принц Уэльский.

Так, полиция возбудила дело о злоупотреблениях, связанными с государственными наградами. Руководители фонда принца Чарльза обвиняются в том, что якобы помогли совершенно безосновательно получить Орден Британской империи, а также британское гражданство, своему благотворителю – саудовскому миллиардеру.

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Мы надеемся, что будет проведено независимое, беспристрастное расследование и будет настолько тщательным, насколько это необходимо, – заявили в фонде в ответ на подозрения полиции.

Кроме того, фонд объявил, что начинает собственное расследование параллельно с полицией.

Фонд принца Чарльза проведет собственное расследование
Фонд принца Чарльза проведет собственное расследование / Фото: Скриншот из YouTube

Кларенс-Хаус выступил с комментарием – у принца Чарльза заявили, что он "ничего не подозревал о предложении почетных званий или гражданства на основе пожертвований", так как не участвует в управлении, а вся ответственность и повседневная деятельность возложена на попечителей фонда.

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При этом эксперты уверены, что полностью уйти от ответственности сыну Елизаветы II не удастся. Таким образом, получаем еще один скандал, играющий не на пользу британской королевской семьи.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз запретил принцу Эндрю, обвиняемому в изнасиловании 17-летней, появляться на публике и приближаться к Виндзорскому замку.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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