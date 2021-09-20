Внучка Елизаветы II стала мамой впервые

В королевской семье пополнение. Принцесса Беатриса стала мамой впервые. Новость сообщила внучка королевы у себя в Twitter

Принцесса Беатрис родила дочь / Фото: Instagram

Вот и раскрылась причина госпитализации внучки Елизаветы II . Принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями еще 18 сентября, но об этом стало известно только сегодня. У пары родилась дочь.

Я рада поделиться новостью о появлении на свет нашей дочери в субботу, 18 сентября в 23.42, в больнице Челси и Вестминстере в Лондоне, – написала новоиспеченная мама в Twitter.

Принцесса Беатрис с супругом / Фото: Getty Images

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Для внучки королевы это первый ребенок, а у Эдоардо Мапелли Моцци есть пятилетний сын Кристофер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже успели поздравить принцессу Беатрис и ее супруга с рождением дочери.

Поздравляем Эдо и Беа и маленького Кристофера, пусть ваша семья будет очень счастлива в этом новом путешествии, – написали герцоги Кембриджские.

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Ранее сообщалось, что внучка королевы хотела назвать дочь Лилибет, но Меган Маркл ее опередила. Какое имя для дочери выбрала Беатрис пока неизвестно.

Напомним, принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года. Они провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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В часовне всех святых в Виндзорском парке, где прошла церемония, присутствовали королева Елизавета II и ныне покойный герцог Эдинбургский.

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