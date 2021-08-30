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Рядом с домом Меган и Гарри расположено огромное поле марихуаны. Соседи начали жаловаться

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 августа, 10:52
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Особняк стоимостью 14 миллионов долларов, в котором живет пара, находится недалеко от 20 плантаций марихуаны. Соседи супругов жалуются на неприятный запах
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Закон о легализации употребления марихуаны в рекреационных целях вступил в силу в Калифорнии в 2018 году. Поэтому неудивительно, что плантации этого растения можно легко встретить на территории штата. Однако не всем это может нравиться, как и соседям Меган и Гарри. Об этом пишет The Mirror.

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Герцоги Сассекские, которые собираются раскрыть тайну королевской семьи, живут всего в паре минутах езды от легальной фабрики по производству каннабиса и, похоже, их это не смущает, в отличие от других жителей Санта-Барбары. Соседи Меган и Гарри подали ряд жалоб, что побудило фабрику установить новые "системы контроля запаха".

Один местный житель пожаловался, что зловоние было настолько сильным, что ему пришлось остановить автомобиль из-за плохого самочувствия, когда он проезжал этот район.

Вонь становилась все сильнее. Я ехал по автостраде, мне в нос сильно ударил запах. Пришлось остановиться. Мысли начали путаться. Многие люди в округе страдают от этого запаха, – сообщил мужчина.

Дом Меган Маркл и принца Гарри
Дом Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images, movoto.com

Как пишет The Sun, принц Гарри ранее признавался, что "курил травку" в подростковом возрасте, а когда ему было 17 лет, принц Чарльз отправил его на день в наркологическую клинику.

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Меган Маркл, как сообщается, угощала своих гостей марихуаной на своей первой свадьбе на Ямайке, где каннабис разрешен законом с 2011 года.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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