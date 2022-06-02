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В честь Платинового юбилея: Букенгемский дворец опубликовал новый портрет королевы (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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2 июня, 10:47
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Новый портрет королевы Елизаветы был сделан накануне торжества в честь 70-летия правления Ее Величества на британском престоле

На этой неделе все Соединенное королевство приветствует Ее Величество с Платиновым юбилеем правления. К поздравлениям присоединяться все члены королевской семьи – даже принц Гарри и Меган Маркл, хоть и без особых почестей, но прибыли в Лондон.

В честь такого знаменательного события Букенгемский дворец поделился новым 96-летней портретом королевы Елизаветы. Снимок Ее Величества опубликовали на официальной странице в Instagram.

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Портрет королевы Елизаветы в честь Платинового юбилея ее правления
Портрет королевы Елизаветы в честь Платинового юбилея ее правления / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева также обратилась к своим подданным и поблагодарила всех за поздравления и поддержку во время своего нахождения на престоле.

Я знаю, что эти праздничные мероприятия создадут много счастливых воспоминаний. Меня продолжает вдохновлять проявленная ко мне доброжелательность, и я надеюсь, что предстоящие дни дадут возможность поразмышлять обо всем, что было достигнуто за последние семьдесят лет, и мы с уверенностью и энтузиазмом посмотрим в будущее, – сказала в своем обращении королева.

Фотография Елизаветы II была сделана за несколько недель до празднования, 25 мая. На снимке Ее Величество выглядит улыбчивой и в полном расцвете сил.

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Однако, как сообщалось ранее, есть вероятность, что королева Елизавета пропустит часть торжества в честь 70-летия своего правления из-за проблем со здоровьем.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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