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Вернутся в Лондон? Меган Маркл и принц Гарри съезжают из роскошного особняка – источник

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 09:10
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Герцог и герцогиня Сассекские решили продать недвижимость, за которую отдали 11 миллионов фунтов стерлингов полтора года назад
Меган Маркл и принц Гарри хотят продать свой дом
Меган Маркл и принц Гарри хотят продать свой дом / Фото: Getty Images, Sotheby's

Принц Гарри и Меган Меган купили роскошный дом в Монтесито, округ Санта-Барбара, известном своими уединенными участками. Там они воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет, которую недавно впервые показали на фото.

Но по информации инсайдера, супруги больше не в восторге от огромного дом с девятью спальнями, тренажерным залом, бассейном и теннисным кортом.

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Дом Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито
Дом Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито / Фото: pagesix.com

Меган и Гарри также не нравится расположение участка, несмотря на то, что они имеют почти 7,5 акров земли, окруженного соснами и кипарисами. Пара хочет продать особняк за 11 миллионов фунтов, пишет Daily Mirror.

При этом показывать особняк герцогов будут только богачам и потенциальным покупателям – просто так на территорию не попасть.

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Но куда переедут Сассекские? Принц Гарри и его супруга не планируют уезжать далеко – источник сообщает, что они уже выбрали дом по соседству и собрались купить его. Так что о возвращении супругов на родину Гарри пока говорить рано.

Ранее мы писали, почему Елизавету II оскорбило новое фото принца Гарри и Меган Маркл с детьми.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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