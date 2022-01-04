Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Українці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє

Зірковий гороскоп

Гібсону - 66!

Вгадай зірку

Фільми на свята

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Повернуться до Лондона? Меган Маркл і принц Гаррі з'їжджають із розкішного особняка – джерело

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 січня, 09:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Герцог та герцогиня Сассекські вирішили продати нерухомість, за яку віддали 11 мільйонів фунтів стерлінгів півтора роки тому
Меган Маркл та принц Гаррі хочуть продати свій будинок
Меган Маркл та принц Гаррі хочуть продати свій будинок / Фото: Getty Images, Sotheby's

Принц Гаррі та Меган Меган купили розкішний будинок у Монтесіто, округ Санта-Барбара, відомий своїми відокремленими ділянками. Там вони виховують сина Арчі та дочку Лілібет, яку нещодавно вперше показали на фото.

Та за інформацією інсайдера, подружжя більше не в захваті від величезного будинку з дев'ятьма спальнями, тренажерним залом, басейном і тенісним кортом.

Реклама

Будинок Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто
Будинок Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто / Фото: pagesix.com

Меган і Гаррі також не подобається розташування ділянки, незважаючи на те, що вони мають майже 7,5 акрів землі, оточеної соснами та кипарисами. Пара хоче продати особняк за 11 мільйонів фунтів, пише Daily Mirror.

Водночас показуватимуть особняк герцогів лише багатіям та потенційним покупцям – просто так на територію не потрапити.

Реклама

Та куди переїдуть Сасекські? Принц Гаррі та його дружина не планують їхати далеко – джерело повідомляє, що вони вже обрали будинок по сусідству і зібралися купити його. Так що про повернення подружжя на батьківщину Гаррі поки говорити рано.

Раніше ми писали, чому Єлизавету II образило нове фото принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти