Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество

Топ-сериал

Лорак в Украине

Братья Богдановы

Фильмы на праздники

Селфи 1 января

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Жена принца Чарльза готовится стать королевой Великобритании: мнение экспертов

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 09:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В мировых СМИ во всю говорят о том, что Герцогиня Корнуолльская готовится занять место королевы на британском престоле вместе со своим супругом, а сама Елизавета высказала ей почтение
/ Фото: Getty Images

Разговоры о том, что супруга принца Чарльза вскоре займет трон рядом мужем начались после того, как Елизавета II удостоила герцогиню звания леди Благородного Ордена Подвязки.

Старейший из рыцарских орденов в Британии явно указывает на то, что королева Великобритании высказала свое уважение и благосклонность к невестке.

Реклама

Британские эксперты уверяют, что наличие такого звания поможет герцогине не только повысить свое влияние в британской монархии, но и "очистить" свою репутацию разлучницы, ведь Камиллу по прежнему считают причиной развода принца Чарльза и Дианы Спенсер.

Однако, некоторые эксперты считают, что из-за негативных отношений с королевой в прошлом из-за разрыва Чарльза и Дианы, герцогиня Корнуолльская может получить титул принцессы-консорта.

Камилла подогревает слухи

Британское издание Express.co.uk обратило внимание на то, что в последнее время герцогиня отдает предпочтение очень символичному аксессуару, а именно брошкам.

Реклама

Герцогиня Корнуольская
Герцогиня Корнуольская / Фото: instagram.com/clarencehouse

Герцогиня Корнуоллская Камилла Паркер Боулз, кажется, положила начало традиции украшать свою одежду брошками точно так же, как это делает королева, возможно, когда она начинает приспосабливаться к своим официальным обязанностям и понимает, почему их свекровь носит их, – заявляет Ихуаку Нвеке, создатель I.Kollection о герцогине Корнуолльской.

Ранее сообщалось, что Елизавету II оскорбило новое фото принца Гарри и Меган Маркл с детьми.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять