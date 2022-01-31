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Это нужно каждой из нас: Алена Шоптенко будет давать советы женщинам в новой рубрике "Ранку з Україною"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 21:40
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"Ранок з Україною" на канале "Украина" интригует поклонников новостями. Стало известно, что вскоре можно будет брать на заметку проверенные советы от Алены Шоптенко. Детали читайте далее
Алена Шоптенко присоединиться к ведущим
Алена Шоптенко присоединиться к ведущим / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дело в том, что танцовщица и хореографАлена Шоптенко стала экспертом "Ранку з Україною". В новой рубрике, которая поможет украинкам не только обрести замечательную физическую форму, но и стать более пластичными и женственными, Шоптенко даст советы, которые стоит принять к сведению.

Чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко научила зажигать бедрами не одну украинскую звезду и теперь проведет танцевальный марафон для простых зрительниц проекта, желающих вернуть себе женственность. Именно это стало основной целью новой рубрики программы "Ранок з Україною".

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Алена Шоптенко
Алена Шоптенко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Танец дарит женщине уверенность, чувство своей женственности и себя! Это нужно каждой из нас!, – комментирует Алена Шоптенко в эфире канала "Украина".

В каждом выпуске танцовщица будет помогать героине рубрики меняться и принимать себя такой, какая она есть. А еще занятия с хореографом станут прекрасной возможностью улучшить свою физическую форму.

Шоптенко будет давать советы украинкам
Шоптенко будет давать советы украинкам / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Каждая женщина время от времени задается вопросом похудения и танцы помогут это сделать с наслаждением! Конечно, для того, чтобы получить крутой результат, стоит иметь комплексный подход: питание, сон, водный баланс и спорт. Однако, я вам гарантирую, если заниматься систематично, осознанно, вкладываться в каждое занятие – результат будет ощутим совсем скоро!, – рассказала Алена Шоптенко в программе "Ранок з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Также сегодня обсуждают трогательное фото Сергея Притулы с дочкой.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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