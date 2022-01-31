Це потрібно кожній із нас: Олена Шоптенко даватиме поради жінкам у новій рубриці "Ранку з Україною"

"Ранок з Україною" на каналі "Україна" інтригує шанувальників новинами. Стало відомо, що незабаром можна буде брати до уваги перевірені поради від Олени Шоптенко. Деталі читайте далі

Олена Шоптенко долучилась до ведучих / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Річ у тім, що танцівниця та хореограф Олена Шоптенко стала експертом "Ранку з Україною". У новій рубриці, яка допоможе українкам не лише отримати чудову фізичну форму, а й стати пластичнішими та жіночнішими, Шоптенко дасть поради, які варто взяти до уваги.

Чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко навчила запалювати стегнами не одну українську зірку і тепер проведе танцювальний марафон для простих глядачок проєкту, які бажають повернути жіночність. Саме це стало основною метою нової рубрики програми "Ранок з Україною".

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Олена Шоптенко / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Танець дарує жінці впевненість, почуття своєї жіночності та себе! Це потрібно кожній із нас!, – коментує Олена Шоптенко в ефірі каналу "Україна".

У кожному випуску танцівниця допомагатиме героїні рубрики змінюватися і приймати себе такою, якою вона є. А ще заняття з хореографом стануть чудовою нагодою покращити свою фізичну форму.

Шоптенко буде давати поради українкам / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Кожна жінка іноді задається питанням схуднення і танці допоможуть це зробити з задоволенням! Звичайно, щоб отримати крутий результат, варто мати комплексний підхід: харчування, сон, водний баланс і спорт. Проте, я вам гарантую, якщо займатися систематично, усвідомлено, вкладатися у кожне заняття – результат відчуєте невдовзі!, – розповіла Олена Шоптенко у програмі "Ранок з Україною".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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