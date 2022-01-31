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Це потрібно кожній із нас: Олена Шоптенко даватиме поради жінкам у новій рубриці "Ранку з Україною"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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31 січня, 21:40
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"Ранок з Україною" на каналі "Україна" інтригує шанувальників новинами. Стало відомо, що незабаром можна буде брати до уваги перевірені поради від Олени Шоптенко. Деталі читайте далі
Олена Шоптенко долучилась до ведучих
Олена Шоптенко долучилась до ведучих / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Річ у тім, що танцівниця та хореограф Олена Шоптенко стала експертом "Ранку з Україною". У новій рубриці, яка допоможе українкам не лише отримати чудову фізичну форму, а й стати пластичнішими та жіночнішими, Шоптенко дасть поради, які варто взяти до уваги.

Чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко навчила запалювати стегнами не одну українську зірку і тепер проведе танцювальний марафон для простих глядачок проєкту, які бажають повернути жіночність. Саме це стало основною метою нової рубрики програми "Ранок з Україною".

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Олена Шоптенко
Олена Шоптенко / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Танець дарує жінці впевненість, почуття своєї жіночності та себе! Це потрібно кожній із нас!, – коментує Олена Шоптенко в ефірі каналу "Україна".

У кожному випуску танцівниця допомагатиме героїні рубрики змінюватися і приймати себе такою, якою вона є. А ще заняття з хореографом стануть чудовою нагодою покращити свою фізичну форму.

Шоптенко буде давати поради українкам
Шоптенко буде давати поради українкам / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Кожна жінка іноді задається питанням схуднення і танці допоможуть це зробити з задоволенням! Звичайно, щоб отримати крутий результат, варто мати комплексний підхід: харчування, сон, водний баланс і спорт. Проте, я вам гарантую, якщо займатися систематично, усвідомлено, вкладатися у кожне заняття – результат відчуєте невдовзі!, – розповіла Олена Шоптенко у програмі "Ранок з Україною".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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