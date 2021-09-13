Цибульська вперше розповіла про розставання з Жуком: Він попросив зробити паузу

У квітні цього року хореографка Яна Цибульська опублікувала пост, в якому розповіла про складнощі і зміни в житті. У Мережі у ту ж мить заговорили про те, що Цибульська розлучилася із Дімою Жуком і в тому звинувачували Юлію Саніну

Яна Цибульська вперше розповіла про розставання з Дімою Жуком / Фото: instagram.com/tsybulskayana

Яна Цибульська декілька місяців нічого не розповідала про те, що трапилося між нею і Жуком, який брав участь у "танцях" з Юлією Саніною в минулому році.

Виявилося, що зробити паузу запропонував Діма. Про це Яна повідомила у другому випуску "Танців з зірками".

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Пара була разом близько десяти років, а одружилася в 2018-му. На початку цього року вони розійшлись.

Це були такі жахливі чутки, що Саніна якось могла вплинути на наші стосунки із Дімою. Правда в тому, що ми виросли, ми стали іншими, він попросив, що нам потрібно зробити паузу, – поділилася Яна Цибульська.

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Яна каже, що вона все ще дуже сильно любить Діму і сподівається, що у них колись вийде відновити свою любов.

Нагадаємо, що в попередньому сезоні "Танців з зірками" Діма Жук танцював з Юлією Саніною із The HARDKIS. Пара пройшла у фінал і поступилася першим місцем Санті Дімопулос.

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Тоді глядачі шоу обговорювали Жука і Саніну як пару – багатьом здавалося, що пристрасть між парою не тільки на паркеті, а й за його межами.

Юлія Саніна вже багато років заміжня. Її чоловік – Вал Бебко – також є її колегою по групі. У них є Син Даня.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Юлією Саніною:

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