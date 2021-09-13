Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Топ кінострічок України

Осадчій - 38!

Успенська - у Києві?

Кіно у Венеції

Концерт Барських

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Цибульська вперше розповіла про розставання з Жуком: Він попросив зробити паузу

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 00:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У квітні цього року хореографка Яна Цибульська опублікувала пост, в якому розповіла про складнощі і зміни в житті. У Мережі у ту ж мить заговорили про те, що Цибульська розлучилася із Дімою Жуком і в тому звинувачували Юлію Саніну
Яна Цибульська вперше розповіла про розставання з Дімою Жуком
Яна Цибульська вперше розповіла про розставання з Дімою Жуком / Фото: instagram.com/tsybulskayana

Яна Цибульська декілька місяців нічого не розповідала про те, що трапилося між нею і Жуком, який брав участь у "танцях" з Юлією Саніною в минулому році.

Виявилося, що зробити паузу запропонував Діма. Про це Яна повідомила у другому випуску "Танців з зірками".

Реклама

Пара була разом близько десяти років, а одружилася в 2018-му. На початку цього року вони розійшлись.

Це були такі жахливі чутки, що Саніна якось могла вплинути на наші стосунки із Дімою. Правда в тому, що ми виросли, ми стали іншими, він попросив, що нам потрібно зробити паузу, – поділилася Яна Цибульська.

Реклама

Яна каже, що вона все ще дуже сильно любить Діму і сподівається, що у них колись вийде відновити свою любов.

Нагадаємо, що в попередньому сезоні "Танців з зірками" Діма Жук танцював з Юлією Саніною із The HARDKIS. Пара пройшла у фінал і поступилася першим місцем Санті Дімопулос.

Реклама

Тоді глядачі шоу обговорювали Жука і Саніну як пару – багатьом здавалося, що пристрасть між парою не тільки на паркеті, а й за його межами.

Юлія Саніна вже багато років заміжня. Її чоловік – Вал Бебко – також є її колегою по групі. У них є Син Даня.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Юлією Саніною:

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль
Українська прем'єра. "Носоріг" Олега Сенцова
Як пройшов показ
Всі обговорюють
Концерт Макса Барських в Києві
Що там було?
Бен Аффлек та Джей Ло на червоному хіднику у Венеції
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти