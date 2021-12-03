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Злата Огневич чуть не занялась сексом с участником Холостячки в бассейне: горячие фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
3 декабря, 20:57
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В финальном выпуске шоу "Холостячка-2" Злата Огневич уже успела сходить на свидание с Романом Свечкоренко, а также со своим фаворитом – Дмитрием Шевченко
Злата Огневич и Дмитрий Шевченко предались страсти в бассейне на шоу "Холостячка-2"
Злата Огневич и Дмитрий Шевченко предались страсти в бассейне на шоу "Холостячка-2" / Фото: скриншот, instagram.com/dmitrij_sheff

Пока еще никто не знает, кого выберет Злата Огневич в финале проекта "Холостячка-2". После того, как шоу в самом начале выпуска покинул Роман Свечкоренко, на проекте осталось двое мужчин – Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко. С последним Злата уже успела сходить на свидание. На очень горячее свидание

Сначала они с Дмитрием катались на квадроциклах по пустыне, затем нашли оазис и купались в водопаде, а уже вечером парочку ждало уютное местечко с бассейном и коктейлями...и поцелуями.

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Фото: скриншот видео

Дмитрий настолько возбудился, что решил не скрывать этот момент от Златы (ну, честно говоря, скрыть это явно было сложно )

"Я хочу тебя", – сказал Дима. На что Злата ему ответила следующее:

Я знаю, я чувствую, но я считаю что сейчас заниматься сексом неправильно, – сказала Злата.

Фото: скриншот видео

Дима не стеснялся сжимать ягодицы Златы и страстно ее целовать. Воу-воу, ребята, полегче!

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Фото: скриншот видео

Вот это поцелуи! Однако Злата не один раз отмечала, что страсти в отношениях не достаточно, главное – это, конечно, любовь.

Фото: скриншот видео

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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