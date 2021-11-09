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Как выглядит украинский персонаж из Бумажного дома – его покажут в новом выпуске Маски (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 13:41
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В эту субботу, 13 ноября, не пропустите четвертый эпизод самого загадочного и самого звездно шоу страны на телеканале "Украина"
В новом выпуске шоу "Маска" появится персонаж из популярного сериала
В новом выпуске шоу "Маска" появится персонаж из популярного сериала / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа авантюристов в красных комбинезонах угрожает захватить сцену гипершоу "Маска". Но спокойно – в одном из этих дерзких преступников замаскировался ведущий любимого шоу миллионов зрителей Владимир Остапчук! Именно он в четвертом выпуске перевоплотится в героя культового сериала "Бумажный дом".

Владимир признался, что обожает этот сериал и во время карантина не спал из-за него до утра.

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Я обожаю этот сериал! Мы с женой смотрели его во время первого карантина. Такое впечатление, что мне продали бесконечный фейерверк эмоций, потому что мы посмотрели первую серию и такие: "Ну, все, 2 часа ночи, идем спать". Потом показывают тизер к следующей серии, и мы понимаем – черт, снова не спать до 4 утра, – рассказал ведущий грандиозного шоу "Маска".

Владимир Остапчук подготовил фантастический образ для четвертого выпуска "Маски"
Владимир Остапчук подготовил фантастический образ для четвертого выпуска "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

А с каким злом придется бороться ведущему в новом эпизоде ​​масштабного проекта телеканала "Украина" – узнаем уже скоро.

Пока что Владимир надеется, что ему с коллегами в дальнейшем будет удаваться отгадывать звезд в удивительных костюмах.

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Мы уже прикипели к нашим маскам, каждый участник имеет свою армию поклонников среди зрителей. Поэтому, конечно же, с каждым эфиром открывать какую-то маску сложнее. Но поймите нас правильно – мы не хотим сказать, что кто-то проиграл, просто у нас победило желание как можно скорее узнать, кто там прячется. В предыдущих эфирах у звездных детективов были правильные версии по поводу тех героев, которых мы уже рассекретили, поэтому интересно, удастся ли им разгадать и других участников, – отметил Владимир Остапчук.

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 13 ноября, в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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