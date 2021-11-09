Як виглядає український персонаж із Паперового будинку – його покажуть в новому випуску Маски (фото)

Цієї суботи, 13 листопада, не пропустіть четвертий епізод найзагадковішого та найзірковішого шоу країни на телеканалі "Україна"

У новому випуску шоу "Маска" з'явиться персонаж із популярного серіалу / Фото: Колаж: Сьогодні

Група авантюристів у червоних комбінезонах загрожує захопити сцену гіпершоу "Маска". Але спокійно – в одному із цих зухвалих злочинців замаскувався ведучий улюбленого шоу мільйонів глядачів Володимир Остапчук! Саме він у четвертому випуску перетвориться на героя культового серіалу "Паперовий будинок".

Володимир зізнався, що обожнює цей серіал і під час карантину не спав через нього до ранку.

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"Я обожнюю цей серіал! Ми з дружиною дивились його під час першого карантину. Таке

враження, що мені продали безкінечний феєрверк емоцій, тому що ми переглянули першу серію і такі: "Ну, все, 2 ночі, йдемо спати". Потім показують тизер до наступної серії, і ми розуміємо – чорт, знову не спати до 4 ранку, – розповів ведучий грандіозного шоу "Маска".

Володимир Остапчук підготував фантастичний образ для четвертого випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

А з яким злом доведеться боротися ведучому в новому епізоді масштабного проєкту телеканалу "Україна" – дізнаємося вже скоро.

Поки що Володимир сподівається, що йому з колегами надалі вдаватиметься відгадувати зірок у дивовижних костюмах.

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"Ми вже прикипіли до наших масок, кожен учасник має свою армію прихильників серед глядачів. Тому, звичайно ж, з кожним ефіром відкривати якусь маску важче. Але зрозумійте нас правильно – ми не хочемо сказати, що хтось програв, просто у нас перемогло бажання якомога швидше дізнатися, хто ж там ховається. У попередніх ефірах у зіркових детективів були правильні версії щодо тих героїв, яких ми вже розсекретили, тож цікаво, чи вдасться їм розгадати й інших учасників, – зазначив Володимир Остапчук.

Дивіться новий випуск найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 13 листопада, о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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