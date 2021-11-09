Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Що з Надею?

Скандал з Талашком

Донька Началової

Дівчина Каньє

Шоу "Маска". Сезон 2

Триб'ют Тату
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Як виглядає український персонаж із Паперового будинку – його покажуть в новому випуску Маски (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 13:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цієї суботи, 13 листопада, не пропустіть четвертий епізод найзагадковішого та найзірковішого шоу країни на телеканалі "Україна"
У новому випуску шоу "Маска" з'явиться персонаж із популярного серіалу
У новому випуску шоу "Маска" з'явиться персонаж із популярного серіалу / Фото: Колаж: Сьогодні

Група авантюристів у червоних комбінезонах загрожує захопити сцену гіпершоу "Маска". Але спокійно – в одному із цих зухвалих злочинців замаскувався ведучий улюбленого шоу мільйонів глядачів Володимир Остапчук! Саме він у четвертому випуску перетвориться на героя культового серіалу "Паперовий будинок".

Володимир зізнався, що обожнює цей серіал і під час карантину не спав через нього до ранку.

Реклама

"Я обожнюю цей серіал! Ми з дружиною дивились його під час першого карантину. Таке
враження, що мені продали безкінечний феєрверк емоцій, тому що ми переглянули першу серію і такі: "Ну, все, 2 ночі, йдемо спати". Потім показують тизер до наступної серії, і ми розуміємо – чорт, знову не спати до 4 ранку, – розповів ведучий грандіозного шоу "Маска".

Володимир Остапчук підготував фантастичний образ для четвертого випуску "Маски"
Володимир Остапчук підготував фантастичний образ для четвертого випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

А з яким злом доведеться боротися ведучому в новому епізоді масштабного проєкту телеканалу "Україна" – дізнаємося вже скоро.

Поки що Володимир сподівається, що йому з колегами надалі вдаватиметься відгадувати зірок у дивовижних костюмах.

Реклама

"Ми вже прикипіли до наших масок, кожен учасник має свою армію прихильників серед глядачів. Тому, звичайно ж, з кожним ефіром відкривати якусь маску важче. Але зрозумійте нас правильно – ми не хочемо сказати, що хтось програв, просто у нас перемогло бажання якомога швидше дізнатися, хто ж там ховається. У попередніх ефірах у зіркових детективів були правильні версії щодо тих героїв, яких ми вже розсекретили, тож цікаво, чи вдасться їм розгадати й інших учасників, – зазначив Володимир Остапчук.

Дивіться новий випуск найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 13 листопада, о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти