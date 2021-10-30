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Каменских vs Полякова: выбираем лучший женский образ второго эфира шоу Маска

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
30 октября, 22:55
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Звездные детективы самого загадочного шоу очаровали новыми луками во втором выпуске. Голосуйте за наиболее понравившийся образ этой субботы
Оцениваем образы Насти Каменских и Оли Поляковой во втором выпуске "Маски"
Оцениваем образы Насти Каменских и Оли Поляковой во втором выпуске "Маски" / Фото: YouTube, instagram.com/kamenskux

Второй эпизод гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" радует не только новыми масками – любимицы публики NK | Настя Каменских и Оля Полякова для нового выпуска выбрали невероятные наряды.

Кстати, если вы по какой-то причине пропустили премьерный эфир "Маски", узнать все подробности выпуска можно в этом материале.

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Вернемся к детективам шоу и их образам. Настя Каменских во втором выпуске блистала в ярко-желтом платье с объемными рукавами и вырезом в зоне декольте. Наряд певицы дополнила длинная коса с фиолетовыми локонами.

Настя Каменских во втором выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

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Оля Полякова надела не менее впечатляющее блестящее платье, которое идеально сочетается с розовыми волосами и массивными украшениями звезды.

Оля Полякова во втором выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Предлагаем выбрать образ-фаворит второго выпуске шоу "Маска".

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Кстати, во втором выпуске зрители рассекретили еще одну звезду! Кто прятался в маске Грифона, узнайте здесь. Вы будете очень удивлены!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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