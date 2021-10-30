Каменських vs Полякова: обираємо найкращий жіночий образ другого ефіру шоу Маска

Другий епізод гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" радує не лише новими масками – улюблениці публіки NK | Настя Каменських та Оля Полякова для нового випуску обрали неймовірні вбрання.
До речі, якщо ви з якоїсь причини пропустили прем'єрний ефір "Маски", дізнатися про всі подробиці випуску можна у цьому матеріалі.
Повернемося до детективів шоу та їхніх образів. Настя Каменських у другому випуску блищала в яскраво-жовтій сукні з об'ємними рукавами та вирізом у зоні декольте. Вбрання співачки доповнила довга коса з фіолетовими пасмами.
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Оля Полякова одягла не менш вражаючу блискучу сукню, яка ідеально поєднується з рожевим волоссям та масивними прикрасами зірки.
Пропонуємо обрати образ-фаворит другого випуску шоу "Маска".
До речі, у другому випуску глядачі розсекретили ще одну зірку! Хто ховався в масці Грифона, дізнайтеся тут. Ви будете дуже здивовані!
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