Любов не врятувала: яка пара покинула Танці з зірками в другому випуску

Згідно з правилами шоу, до глядацьких голосів додають оцінки суддів. Аутсайдерами цього вечора стали дві пари – Фагот і Катерина Трішина, Іван Люленов і Яна Цибульська.
Нагадаємо, що днями ми розповідали і показували, як виглядає найдорожчий персонаж другого сезону найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна".
Турнірна таблиця за підсумками голосування зіркових суддів виглядала так:
Першою парою, яка залишила проєкт "Танці з зірками" 2021 у другому випуску стали Іван Люленов і Яна Цибульська. Вони заробили 15 балів від суддів і найменшу оцінку в сумі (з балами від глядачів).
Нагадаємо, що запрошеною зіркою другого ефіру була Ірина Білик, яка привітала учасників на балконі.
Під час другого випуску стало відомо, що Анастасія Оруджова не вийшла на паркет, тому що отримала травму. Замість неї в шоу далі танцюватиме актриса Олександра Машлятіна.
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