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Любов не врятувала: яка пара покинула Танці з зірками в другому випуску

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 00:42
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Новий ефір танцювального проекту був присвячений любові. У ньому також вперше відбулося голосування глядачів і перша пара покинула шоу
"Танці з зірками" - яка пара покинула шоу у другому випуску
"Танці з зірками" - яка пара покинула шоу у другому випуску / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Згідно з правилами шоу, до глядацьких голосів додають оцінки суддів. Аутсайдерами цього вечора стали дві пари – Фагот і Катерина Трішина, Іван Люленов і Яна Цибульська.

Нагадаємо, що днями ми розповідали і показували, як виглядає найдорожчий персонаж другого сезону найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна".

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Турнірна таблиця за підсумками голосування зіркових суддів виглядала так:

Таблиця з балами в другому ефірі "Танців з зірками" / Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

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Першою парою, яка залишила проєкт "Танці з зірками" 2021 у другому випуску стали Іван Люленов і Яна Цибульська. Вони заробили 15 балів від суддів і найменшу оцінку в сумі (з балами від глядачів).

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Нагадаємо, що запрошеною зіркою другого ефіру була Ірина Білик, яка привітала учасників на балконі.

Під час другого випуску стало відомо, що Анастасія Оруджова не вийшла на паркет, тому що отримала травму. Замість неї в шоу далі танцюватиме актриса Олександра Машлятіна.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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