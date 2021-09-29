Холостячка Злата Огневич носит наряды экс-участниц Холостяка: фото

Внимательные поклонники шоу "Холостячка" заметили, что Злата повторила образы бывших участниц проекта "Холостяк-10" и "Холостяк-11". Не исключено, что это одни и те же наряды

Злата Огневич повторила образы экс-участниц "Холостяка" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/holostyak_ukraine

Возможно, наряды Златы Огневич, главной героини шоу "Холостячка-2", просто очень похожи на те, что носили Надин Медведчук в 11 сезоне "Холостяка" и Алина Ляшук в 10-м.

Но в соцсетях уже предполагают, что черный костюм с розами Надин и розовое платье Алины – это наряды, принадлежащие шоу, а не личные костюмы девушек. Возможно, стилисты просто нарядили Злату в одежду, которую когда-то уже надевали другие девушки.

Реклама

Совсем скоро все будут обсуждать уже не наряды Златы, а костюмы на грандиозном шоу "Маска", которое стартует на телеканале "Украина" с 23 октября.

Сходство образов заметили поклонники шоу "Холостячка" – фото появились в фан-аккаунте проекта в Instagram.

Скриншот: Instagram

В данном случае у Надин и Златы похожи даже прически!

Скриншот: Instagram

Реклама

Отметим, что первый наряд Златы понравился очень многим поклонникам – певицу сравнили с цветком и феей, но в адрес второго look'а посыпался негатив – фаны считают, что эти костюм и прическа испортили Огневич и это совершенно не ее стиль.

Еще новости по теме: