Удиви сотню своим вокалом – кастинг второго сезона "Співають всі!" стартовал

Телеканал "Украина" приглашает всех вокалистов страны принять участие во втором сезоне проекта "Співають всі!".
Заполни анкету на сайте и стань участником самого популярного вокального шоу!
Масштабный проект завоевал миллионы сердце во всем мире и в Украине. Впервые в истории украинских вокальных шоу талант участников оценивают сразу сто членов жюри!
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Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время завоевал популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Украина стала восемнадцатым государством, где выходит это музыкальное шоу.
Победитель сможет получить главный приз проекта – полмиллиона гривен и всенародную любовь!
Кто может принять участие в кастинге "Співають всі!"?
Участвовать в шоу могут исполнители, которым исполнилось 14 лет.
Можно быть профессионалом или любителем, иметь опыт выступлений на сцене, петь только для родных или никогда до этого не выступать перед публикой, петь в любом жанре самостоятельно или в составе вокального коллектива.
Также на телеканале "Украина" стартовал кастинг еще одного масштабного проекта – "Игры талантов!".