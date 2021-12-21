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Удиви сотню своим вокалом – кастинг второго сезона "Співають всі!" стартовал

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 15:35
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Популярное вокальное шоу на телеканале "Украина" объявляет масштабный кастинг. Стань участником проекта и удиви сотню своим талантливым исполнением
Проект "Співають всі!" объявляет кастинг
Проект "Співають всі!" объявляет кастинг / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" приглашает всех вокалистов страны принять участие во втором сезоне проекта "Співають всі!".

Заполни анкету на сайте и стань участником самого популярного вокального шоу!

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Масштабный проект завоевал миллионы сердце во всем мире и в Украине. Впервые в истории украинских вокальных шоу талант участников оценивают сразу сто членов жюри!

Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время завоевал популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Украина стала восемнадцатым государством, где выходит это музыкальное шоу.

Победитель сможет получить главный приз проекта – полмиллиона гривен и всенародную любовь!

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Жюри шоу "Співають всі!"
Жюри шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба

Кто может принять участие в кастинге "Співають всі!"?

Участвовать в шоу могут исполнители, которым исполнилось 14 лет.

Можно быть профессионалом или любителем, иметь опыт выступлений на сцене, петь только для родных или никогда до этого не выступать перед публикой, петь в любом жанре самостоятельно или в составе вокального коллектива.

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Также на телеканале "Украина" стартовал кастинг еще одного масштабного проекта – "Игры талантов!".

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Мария Коробова
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