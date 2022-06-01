ALEKSEEV посвятил трогательный трек всем украинским мамам – до мурашек! (видео)

Певец записал пронзительную песню обо всех украинских мамах и показал кадры с беженками, которые защищали своих детей от войны в Украине

Украинский исполнитель ALEKSEEV недавно вернулся в Киев со своей возлюбленной из "ВИА Гры" Ульяной Синецкой и сразу же представил новую композицию.

Песня "Мама", написанная артистом, посвящена всем украинским матерям, которые готовы на все ради своих детей. ALEKSEEV поделился mood-видео к треку на YouTube.

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Трогательную композицию исполнителя сопровождают черно-белые кадры войны в Украине, на которых обычные украинские женщины из разных уголков страны спасают жизни своих малышей от разрушительных последствий российской оккупации.

Песня "Мама" о каждом из нас, о благодарности самому дорогому в мире человеку, о праве на детство, о мире любви, нежности и теплоты! Берем его…, – рассказал о новом треке ALEKSEEV на странице в Instagram.

Трек о материнской любви вышел в очень символичную дату – День защиты детей, который во всем мире принято отмечать 1 июня, и сразу же покорил сердца поклонников артиста в социальных сетях.

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"В самую душу запал этот трек"

"Очень красивая песня"

"Песня до слез, слушаю и слушаю, не наслушаться"

"Сердце замирает..."

Скриншот – instagram.com/alekseev_officiel

Напомним, что ранее возлюбленная ALEKSEEV из "ВИА Гры" с российским паспортом заявила, что хочет стать украинкой.