ALEKSEEV присвятив зворушливий трек усім українським мамам – до мурах! (відео)

Співак записав пронизливу пісню про всіх українських мам та показав кадри з біженками, які захищали своїх дітей від війни в Україні

Український виконавець ALEKSEEV нещодавно повернувся до Києва зі своєю коханою з "ВІА Гри" Уляною Синецькою і одразу ж представив нову композицію.

Пісня "Мама", написана артистом, присвячена всім українським матерям, котрі готові на все заради своїх дітей. ALEKSEEV поділився mood-відео до треку на YouTube.

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Зворушливу композицію виконавця супроводжують чорно-білі кадри війни в Україні, на яких звичайні українські жінки з різних куточків країни рятують життя своїх малюків від руйнівних наслідків російської окупації.

Пісня "Мама" про кожного з нас, про подяку найдорожчій у світі людині, про право на дитинство, про світ кохання, ніжності та теплоти! Беремо його…, – розповів про новий трек ALEKSEEV на сторінці Instagram.

Трек про материнське кохання вийшов у дуже символічну дату – День захисту дітей, який у всьому світі прийнято відзначати 1 червня, і одразу ж підкорив серця шанувальників артиста у соціальних мережах.

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"У саму душу запав цей трек"

"Дуже красива пісня"

"Пісня до сліз, слухаю та слухаю, не наслухатися"

"Серце завмирає..."

Скріншот – instagram.com/alekseev_officiel

Нагадаємо, що раніше кохана ALEKSEEV із "ВІА Гри" з російським паспортом заявила, що хоче стати українкою.