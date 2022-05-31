ALEKSEEV вернулся в Киев вместе с девушкой-россиянкой из ВИА Игры: Теперь это навсегда

Певец дал понять, что его любимая Ульяна Синецкая возвращаться на Россию больше не планирует

Никита Алексеев вместе с Ульяной Синецкой в ​​Киеве / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Alekseev (Никита Алексеев) уже долгое время находится в романтических отношениях с участницей группы "ВИА Гра", россиянкой Ульяной Синецкой. Ради любимого девушка почти четыре года назад переехала в Украину. А теперь она серьезно задумалась о том, чтобы стать полноправной гражданкой нашей страны.

Когда началась полномасштабная война, Ульяна Синецкая находилась в Европе. И вот на днях она с Alekseev вместе приехали в Киев.

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О своем приезде в столицу Украины парочка сообщила в Instagram довольно самовольно – в День Киева, который украинцы отмечали 29 мая. Так, артист поздравил город с 1540-летием и показал новое фото со своей любимой и их французским бульдогом Нео.

Парочка на прогулке со своей собачкой в ​​Киеве / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Мой родной город, сегодня у тебя день рождения и я счастлив, что мы вернулись! Верю и знаю, что это теперь навсегда! Цвети и развивайся, чтобы все твои жители жили счастливо под мирным небом. Люблю больше всего, – написал артист.

Очевидно, влюбленные вернулись жить в столицу навсегда. Они надеются, что им больше не придется куда-то уезжать.

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Кратко об избраннице Алексеева

26-летняя Ульяна Синецкая родом из Тюменской области. Она на три года младше своего парня.

С 2018 года девушка является участником "ВИА Гры". Она участвовала в российских "Голосах" и "Фабрике звезд".

В июне 2019 года Синецкая появилась на премии "МУЗ-ТВ" с ALEKSEEV. Пара также посетила вместе премию M1 Awards. Позже Синецкая и Алексеев подтвердили свои отношения.

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Alekseev уверяет, что Ульяна осуждает РФ за развязанную войну в Украине и стремится изменить гражданство на украинское. Но сама девушка никаких заявлений публично не делает.

Отметим, что многие украинские звезды вернулись домой. Так, MamaRika, не выдержав разлуки с мужем, вернулась в страну с 9-месячным сыном.

Также экс-жена Потапа и продюсер Ирина Горовая вернулась в Киев и больше не хочет жить в Европе.