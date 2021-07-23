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Суханов признался, почему у них с экс-супругой не было детей: В этом моя вина

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
23 июля, 20:04
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Ведущий программы "Говорить Україна" на телеканале "Украина" состоял в браке 13 лет. Он развелся с супругой Ольгой в 2016 году. Сейчас Алексей свою личную жизнь не афиширует
Алексей Суханов назвал причину, по которой у них с экс-супругой не было детей
Алексей Суханов назвал причину, по которой у них с экс-супругой не было детей / Фото: скриншот, instagram.com/suhanov.official

После расставания с Сухановым Ольга снова вышла замуж и родила сына. В программе "Слава +" Алексей Суханов, который ранее рассказал о проблемах с украинским гражданством, признался, поддерживает ли связь с экс-супругой и как отреагировал на рождение у нее сына.

По словам Алексея, они с Ольгой иногда переписываются и созваниваются. Суханов признался, что безумно рад тому, что его бывшей супруге удалось наладить личную жизнь и родить ребенка.

Я обрадовался (рождения сына у Ольги – Ред.), потому что она так долго этого хотела. И я, к сожалению, не смог ей этого дать. И в этом большая моя вина, – сказал Алексей.

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тогда Слава Демин уточнил, какого характера у супругов были затруднения – психологические или физиологические, намекая на возможные проблемы со здоровьем.

Я думаю, что это проблема характера. Проблем со здоровьем не было, слава богу, ни у нее, ни у меня. Но есть эта психоматика – когда ты себе что-то вкладываешь в голову…А я еще Козерог, эмоциональный, это я сейчас стал более спокойным, – ответил Суханов.

Ранее мы показывали, как выглядел Алексей Суханов в детстве.

Смотрите полное интервью с Алексеем Сухановым для "Славы +":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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