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Суханов зізнався, чому у них з ексдружиною не було дітей: В цьому моя провина

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
23 липня, 20:04
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Ведучий програми "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" був одружений 13 років. Він розлучився з дружиною Ольгою в 2016 році. Зараз Олексій своє особисте життя не афішує
Олексій Суханов назвав причину, за якою у них з ексдружиною не було дітей
Олексій Суханов назвав причину, за якою у них з ексдружиною не було дітей / Фото: скриншот, instagram.com/suhanov.official

Після розставання з Сухановим Ольга знову вийшла заміж і народила сина. У програмі "Слава +" Олексій Суханов, який раніше розповів про проблеми з українським громадянством, зізнався, чи підтримує зв'язок з ексдружиною та як відреагував на народження у неї сина.

За словами Олексія, вони з Ольгою іноді переписуються і телефонують одне одному. Суханов зізнався, що дуже радий тому, що його колишній дружині вдалося налагодити особисте життя і народити дитину.

Я зрадів (народженню сина у Ольги – Ред.), тому що вона так довго цього хотіла. І я, на жаль, не зміг їй цього дати. І в цьому велика моя вина, – сказав Олексій.

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Тоді Слава Дьомін уточнив, які саме у подружжя були труднощі – психологічні або фізіологічні, натякаючи на можливі проблеми зі здоров'ям.

Я думаю, що це проблема характеру. Проблем зі здоров'ям не було, слава богу, ні у неї, ні у мене. Але є ця психосоматика – коли ти собі щось вкладаєш в голову ... А я ще Козеріг, емоційний, це я зараз став більш спокійним, – відповів Суханов.

Раніше ми показували, як виглядав Олексій Суханов в дитинстві.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Сухановим для "Слави +":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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