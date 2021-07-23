Суханов зізнався, чому у них з ексдружиною не було дітей: В цьому моя провина

Ведучий програми "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" був одружений 13 років. Він розлучився з дружиною Ольгою в 2016 році. Зараз Олексій своє особисте життя не афішує

Олексій Суханов назвав причину, за якою у них з ексдружиною не було дітей / Фото: скриншот, instagram.com/suhanov.official

Після розставання з Сухановим Ольга знову вийшла заміж і народила сина. У програмі "Слава +" Олексій Суханов, який раніше розповів про проблеми з українським громадянством, зізнався, чи підтримує зв'язок з ексдружиною та як відреагував на народження у неї сина.

За словами Олексія, вони з Ольгою іноді переписуються і телефонують одне одному. Суханов зізнався, що дуже радий тому, що його колишній дружині вдалося налагодити особисте життя і народити дитину.

Я зрадів (народженню сина у Ольги – Ред.), тому що вона так довго цього хотіла. І я, на жаль, не зміг їй цього дати. І в цьому велика моя вина, – сказав Олексій.

Ведучий Олексій Суханов / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Тоді Слава Дьомін уточнив, які саме у подружжя були труднощі – психологічні або фізіологічні, натякаючи на можливі проблеми зі здоров'ям.

Я думаю, що це проблема характеру. Проблем зі здоров'ям не було, слава богу, ні у неї, ні у мене. Але є ця психосоматика – коли ти собі щось вкладаєш в голову ... А я ще Козеріг, емоційний, це я зараз став більш спокійним, – відповів Суханов.

Раніше ми показували, як виглядав Олексій Суханов в дитинстві.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Сухановим для "Слави +":