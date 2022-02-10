Алексей Суханов впервые отправился в путешествие с украинским паспортом

Популярный телеведущий Алексей Суханов после того, как официально стал гражданином Украины, получил новый загранпаспорт. Первой страной, куда отправился ведущий канала "Украина" в новом статусе, стала Латвия. В Юрмале у Алексей есть свое жилье, куда наведывается время от времени.
Фото из путешествия ведущий поделился на своей странице в социальной сети.
Никогда не отказывай себе в главном, быть рядом с красотой, – подписал фото Суханов.
Алексей раньше признался, что считает Юрмалу своим местом силы. Сейчас ведущий присматривается к новой недвижимости. Суханов намерен приобрести жилье в Киеве.
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Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" Суханов признался, что ему пришлось ждать два года, чтобы получить украинский паспорт.
Ранее Алексей Суханов растрогал Сеть, опубликовав редкое детское фото.