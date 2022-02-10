Алексей Суханов впервые отправился в путешествие с украинским паспортом

Ведущий ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням на телеканале "Украина", Алексей Суханов недавно получил украинское гражданство. А вчера отправился в поездку с новыми документами

Алексей Суханов проводит время в Юрмале / Фото: instagram.com/suhanov.official

Популярный телеведущий Алексей Суханов после того, как официально стал гражданином Украины, получил новый загранпаспорт. Первой страной, куда отправился ведущий канала "Украина" в новом статусе, стала Латвия. В Юрмале у Алексей есть свое жилье, куда наведывается время от времени.

Фото из путешествия ведущий поделился на своей странице в социальной сети.

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Никогда не отказывай себе в главном, быть рядом с красотой, – подписал фото Суханов.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Алексей раньше признался, что считает Юрмалу своим местом силы. Сейчас ведущий присматривается к новой недвижимости. Суханов намерен приобрести жилье в Киеве.

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" Суханов признался, что ему пришлось ждать два года, чтобы получить украинский паспорт.

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Ранее Алексей Суханов растрогал Сеть, опубликовав редкое детское фото.