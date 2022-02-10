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Олексій Суханов вперше вирушив у подорож із українським паспортом

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 14:13
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Ведучий ток-шоу "Говорити Україна", яке виходить буднями на телеканалі "Україна", Олексій Суханов нещодавно отримав українське громадянство. А вчора вирушив у поїздку із новими документами
Олексій Суханов проводить час у Юрмалі
Олексій Суханов проводить час у Юрмалі / Фото: instagram.com/suhanov.official

Популярний телеведучий Олексій Суханов після того, як офіційно став громадянином України , отримав новий закордонний паспорт. Першою країною, куди вирушив ведучий каналу "Україна" у новому статусі, стала Латвія. В Юрмалі Олексій має своє житло, куди навідується час від часу.

Фото з подорожі ведучий поділився на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Ніколи не відмовляй собі в головному, бути поряд із красою, – підписав фото Суханов.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Олексій раніше зізнався, що вважає Юрмалу своїм місцем сили. Наразі ведучий придивляється до нової нерухомості. Суханов має намір придбати житло у Києві.

Нагадаємо, у коментарі сайту "Сьогодня" Суханов зізнався, що йому довелося чекати на два роки, щоб отримати український паспорт.

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Раніше Олексій Суханов зворушив Мережу, опублікувавши рідкісне дитяче фото .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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