Олексій Суханов вперше вирушив у подорож із українським паспортом

Ведучий ток-шоу "Говорити Україна", яке виходить буднями на телеканалі "Україна", Олексій Суханов нещодавно отримав українське громадянство. А вчора вирушив у поїздку із новими документами

Олексій Суханов проводить час у Юрмалі / Фото: instagram.com/suhanov.official

Популярний телеведучий Олексій Суханов після того, як офіційно став громадянином України , отримав новий закордонний паспорт. Першою країною, куди вирушив ведучий каналу "Україна" у новому статусі, стала Латвія. В Юрмалі Олексій має своє житло, куди навідується час від часу.

Фото з подорожі ведучий поділився на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Ніколи не відмовляй собі в головному, бути поряд із красою, – підписав фото Суханов.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Олексій раніше зізнався, що вважає Юрмалу своїм місцем сили. Наразі ведучий придивляється до нової нерухомості. Суханов має намір придбати житло у Києві.

Нагадаємо, у коментарі сайту "Сьогодня" Суханов зізнався, що йому довелося чекати на два роки, щоб отримати український паспорт.

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Раніше Олексій Суханов зворушив Мережу, опублікувавши рідкісне дитяче фото .