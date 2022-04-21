Пьяный Иван Охлобыстин снова оскандалился: пособник Путина хочет ехать воевать в Украину

В Сеть попал частный разговор Охлобыстина, где он в очередной раз показал свое мерзкое "я"

Иван Охлобыстин пробил новое дно / Фото: открытые источники

Пропутинской позицией Ивана Охлобыстина, российского актера, уже никого не удивишь. Но он пробил новое дно, цинично рассуждая о российской войне в Украине и намереваясь в ней поучаствовать.

Об этом стало известно из телефонного разговора 55-летнего Охлобыстина, засветившегося в "Интернах", с российским писателем Александром Никоновым. Об этом писатель сообщил публично.

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скриншот из Facebook Никонова

А затем опубликовал разговор с пьяным Охлобыстиным, который намерен идти воевать в Украину за Путина, на своем сайте. Диалог между собеседниками расшифровал и опубликовал журналист телеканала "Дождь" Михаил Козырев у себя на страничке в Facebook.

Главное и ужасное с того пьяного бреда Охлобыстина – то, что актер, поклоняясь Путину, собирается воевать в Украине. Писатель отметил, что Россия уже проиграла эту войну, на что Охлобыстин ответил:

Этого не может быть! Этого просто не может быть по всем законам природы – физическим, химическим… Россия всегда будет выигрывать. Мы выиграем!... Даже если случится невозможное и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен. И ты не представляешь, до какой степени! В едином порыве! Все, с кем я говорил, все за победу! Поэты, художники... Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал.

Иван Охлобыстин

Писатель отметил, что им и себя придется убить, если использовать ядерные ракеты, с чем Охлобыстин согласен. Когда Никонов спросил, мол, а не проще бы им самих себя тихонько убить, а всех остальных оставить в покое, поклонник Путина отметил, что этого они ждали 30 лет.

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Рашист Охлобыстин сказал, что поедет в Украину с женой, вот только сделает операцию на зубах.

Уровень маразма и цинизма в словах Ивана Охлобыстина зашкаливает. Вот только за его позицию будет расплачиваться не одно поколение его детей.

Напомним, уже один рашист начал расплачиваться за поддержку кровавого – это Григорий Лепс, концерты которого отменяют в Израиле.