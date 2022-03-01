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Аліна Гросу допомагає українським біженцям з поселенням: "Добро – це сила!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 09:45
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На п'ятий день війни співачка вийшла на зв'язок до фанатів і закликала бути добрішими
Аліна Гросу виступила за мир та добро.
Аліна Гросу виступила за мир та добро. / Фото: instagram.com/alina_grosu

Ось і прийшла в Україну весна. Щоправда, не такою ми її уявляли. З 24 лютого на нашій землі точиться війна, яку розпочав Путін. Окупанти розстрілюють міста України й наш народ. Але українська армія тримає оборону та дає відсіч загарбникам щосили.

Вчора в Instagram Аліна Гросу звернулась до шанувальників. Співачка пояснила, що з усією сім’єю вона перебуває в Україні. Вони нікуди не виїжджали, бо "потрібні зараз саме тут"

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У нас є серце і нескінченне бажання зробити все можливе, щоб всі ми мали мирне небо над головою, були живі та в безпеці! В нас є можливість допомогти всім, хто потребує нашої допомоги. Не тільки словом, про яке зараз всі говорять, а й діями. Моє серце розривається від того, що я не можу кожного з вас вивести з бункерів, з укриттів, зупинити цей жах. Але своєю чергою я можу і допомагаю вже третій день біженцям з поселенням, – написала артистка.

Скріншот Instagram

Аліна Гросу попросила користувачів соцмережі бути добрішими між собою та нашою нацією. А також бути одним цілим.

Давайте будемо сильними в діях, щоб коли все закінчиться, нам не було соромно дивитись один одному в очі. Давайте допомагати потерпілим хто чим може: їжею, медикаментами, автівками тощо. Давайте робити добрі справи, бо тільки добро – це сила! А сила нам зараз найбільше потрібна! – додала співачка.

Нагадаємо, Тіна Кароль матом звернулася до Путіна: "Я спопелю тебе! Стережись, х**ло!".

А Настя Каменських закликала матерів з Білорусі та РФ не пускати синів на вірну смерть.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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