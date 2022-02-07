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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Alina Pash остро отреагировала на обвинения в посещении РФ: Вы сдурели?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 18:36
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Финалистку Национального отбора на Евровидение-2022 продолжают жестко критиковать за то, что она посещала оккупированный Крым и летала в Москву
Алина Паш высказалась насчет скандала с поездкой РФ
Алина Паш высказалась насчет скандала с поездкой РФ / Фото: instagram.com/alinapash

Похоже, что ни один Национальный отбор не проходит без национального скандала вокруг участников. На этот раз в эпицентре обсуждений оказалась певица Alina Pash.

Скандал разгорелся вокруг того, что в 2015 году Алина посещала оккупированный Крым, а также, по некоторым утверждениям, была в Москве.

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Обсуждения начались после интервью, которое Паш дала Кате Осадчей еще в 2019 году. Тогда девушка обмолвилась что выступала на свадьбе в Крыму, но чтобы туда попасть певице пришлось лететь через Москву.

Однако, во время эфира на радио "Промінь" Паш заявила, что ее слова неверно трактовали. Певица действительно была в Москве во время пересадки из Стамбула, а в Крым ездила из Украины на автобусе.

Сложилось ложное впечатление, что я туда залетала, но это неправда. А там, где Екатерина Осадчая меня спрашивает, что появилась такая информация в интернете. Тогда я неправильно поняла вопросы и ответила скомкано... Сделали меня какой-то ненавистницей, сепаратисткой, которая поддерживает политику агрессора. Вы сдурели? – высказалась во время беседы Алина Паш.

Исполнительница считает, что подобный образом ее хотят выставить в не лучшем свете и "слить" во время Нацотбора. Паш назвала все провокации "заказухой", тем более, что большинство обвинений в ее адрес приходят с фейковых аккаунтов в соцсетях.

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Недавно мы рассказывали, зачем KALUSH Orchestra пошел на Нацотбор и что известно о скандале с Alina Pash.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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