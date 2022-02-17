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Алина Паш "разъединяет" – "Культурная Прачечная" захейтила нас за новость о певице

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 20:11
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Известный украинский Telegram-канал "Культурная Прачечная", который не боится дерзко и язвительно отзываться о звездах отечественного и зарубежного шоу-бизнеса, возмутился новостью сайта "Сегодня"
Популярный Telegram-канал о шоу-бизнесе возмутился публикацией сайта "Сегодня"
Популярный Telegram-канал о шоу-бизнесе возмутился публикацией сайта "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

На сайте "Сегодня" вышла новость о том, что победительница Нацотбора на "Евровидение-2022" Алина Паш использует фильтр в Instagram, который создала поклонница Путина Виктория Боня. Такой занятный факт об Алине нам удалось найти на Facebook-страничке одного из украинских журналистов.

Но, вот это поворот! Публикация на сайте вызвала ажиотаж в соцсетях! Обратили на нее внимание и редакторы Telegram-канала "Культурная Прачечная", на который подписано более 5 тысяч человек, и который регулярно читают не только любители горячих новостей о шоу-бизе, но и украинские знаменитости!

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Канал даже выдвинул новый лозунг для "Евровидения" – "Євробачення роз'єднує". Ну, а Алина Паш, по всей видимости разъединяет медиаполе и соцсети – одни пользователи Сети жалеют артистку и желают, чтобы война хейта в ее сторону наконец-то прекратилась, другие считают, что Паш это заслужила.

Скриншот: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

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Что случилось с Алиной Паш?

Со своей проникновенной балладой Алина Паш выступила на Национальном отборе на "Евровидение" и заняла первое место. Оргкомитет уже готовился отправлять артистку в итальянский Турин в мае, но не тут то было. Хейтеры Алины раскопали старые факты о ее поездках в Крым и Москву. Ходят слухи, что в 2015-м Паш въехала на временно оккупированный полуостров Крым незаконно – с территории России.

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Паш и ее команда предоставили справку от Госпогранслужбы о том, что все было законно. Однако украинский активист и общественный деятель Сергей Стерненко, ссылаясь на инсайдеров, обвинил Алину в подделке справки.

В итоге оказалось, что справка реально была подделана. Алина сообщила, что это провернул один из членов ее команды. Артистка сняла свою кандидатуру с конкурса и отказалась представлять Украину на "Евровидении-2022".

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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