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Алла Мазур впервые рассказала о смерти мамы: Мне все время кажется, что она вернется

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 сентября, 14:50
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Сегодня Алла Мазур отмечает день рождения. Известная телеведущая призналась, что впервые в этот день нет рядом ее мамы
Алла Мазур рассказала о смерти близкого человека
Алла Мазур рассказала о смерти близкого человека / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Два месяца назад Алла Мазур потеряла маму. Телеведущая ранее нигде об этом говорила и призналась, что до сих пор не верит в смерть близкого человека.

Мне все время кажется, что она поехала в санаторий и скоро вернется. Я чувствую ее присутствие, с ней разговариваю, советуюсь, стараюсь делать все, чтобы в нашей семье все было хорошо, потому что она всегда переживала за всех нас, – поделилась Мазур в эфире программы "Твій день".

В свой день рождения телеведущая показала редкое фото с мамой и обратилась к ней.

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Алла Мазур с мамой
Алла Мазур с мамой / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Сегодня я хочу поблагодарить, мамочка тебя, за то, что ты вложила в меня. За то, что дала мне жизнь и брату. За любовь к нам и к отцу — за ту любовь, которая царила в нашей семье. Мамочка, я знаю, что ты сейчас с нами и все слышишь. Мы тебя очень любим, – сказала Алла Мазур.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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