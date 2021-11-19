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alyona alyona снялась полуобнаженной и обратилась к подросткам с важным посланием: Смотрите глубже

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 10:19
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Украинская рэп-исполнительница не стесняется постить в Сеть откровенные фото, что без внимания не остается. Однако девушка часто через такие фото поднимает важные проблемы
Артистка сфотографировалась в белье и заговорила о социальных проблемах.
Артистка сфотографировалась в белье и заговорила о социальных проблемах. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

На этот раз alyona alyona, которая недавно рассказала о свадьбе мечты, порадовала подписчиков новым фото в сексуальном белье. Певица позировала в белом кружевном комплекте.

Вместе с тем звезда затронула важную для подростков тему – секстинг (обменом эротических фото в чатах). В Instagram она написала, что школьникам не нужно делать и отправлять кому-то свои обнаженные снимки в юном возрасте.

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Alyona Alyona заговорила о социальных проблемах, касающихся подростков.
Alyona Alyona заговорила о социальных проблемах, касающихся подростков. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Артистка рассказала, что натолкнула ее на такие мысли случайно услышанный разговор между двумя учительницами, одна из которых увидела интимное фото ученицы в соцсети. Отметим, что alyona alyona длительное время работала воспитательницей, поэтому проблемы детей для нее не чужды.

Сама рэп-исполнительница посоветовала подросткам влюблять в себя чувством юмора и индивидуальностью и не посылать "нюдсы". По ее словам, сделать "голые" фото легче, чем завладеть вниманием благодаря разуму.

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alyona alyona подняла тему секстинга.
alyona alyona подняла тему секстинга. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Грустно, что часть подростков пытаются понравиться друг другу не мозгами, харизмой и поступками. Какое-то сексуализированное общество. В доверительных отношениях заниматься "секстингом" – отлично. Но не в 10-11 классах, – объяснила исполнительница.

alyona alyona считает, что понятие "доверчивых отношений" возникает с опытом после различных неудач. Также певица предупредила юных фолловеров, что во время обмена "обнаженными" фото можно столкнуться с проблемами: обманом, шантажом, комплексами и другими ужасными вещами.

Подростки, смотрите глубже. Вы можете покорять сердца глубиной и индивидуальностью, точно не голыми фотками. Влюбляйте мозгами и талантами , это сексуальнее, – отметила артистка.

alyona alyona для Vogue UA
alyona alyona для Vogue UA / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Причиной того, что дети делают такие фото, певица назвала отсутствие воспитания и родительское "нет времени" . А также то, что такую тему почти не освещают в школах.

Такую проблему рэп-исполнительница описала под своими "нюдсами", которые она активно постит в Instagram.

alyona alyona часто публикует откровенные фото.
alyona alyona часто публикует откровенные фото. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фолловеры также поделились под постом реперки своими историями. Некоторые признались, что также отправляли откровенные фото и жалели об этом:

  • Делала и отправляла.
  • Делала и отправляла, потом фотка одна оказалась за пределом переписки из-за автозагрузки в соцсетях, теперь не отправляю.
  • Делала, отправляла, попадала на маньяков, не могла отбиться несколько лет. Жалею, но помню что мне было очень одиноко в то время, была мала и не очень умна.
  • Такие фото действительно можно только человеку, которому доверяешь, отправлять.
Фото: скриншот instagram/alyona.alyona.official

Отметим, что alyona alyona славится своими яркими кадрами в Сети. В чем же ее секрет – узнайте по ссылке.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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