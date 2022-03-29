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Анастасия Приходько жестко высказалась о мужчинах-коллегах, которые пережидают войну за границей

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 21:09
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Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала своих коллегах мужского пола, которые не хотят возвращаться в Украину пока идет война
/ Фото: пресс-служба

Певица и мать троих детей Анастасия Приходько весте со своей семьей остается в Украине. Недавно в условиях войны исполнительница отпраздновала первый день рождения сына.

Остается в Украине и муж Приходько, Александр. А вот тех мужчин, которые отсиживаются в период войны за границей, Анастасия считает предателями.

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Так, в интервью DOROTHY, Приходько раскритиковала своих коллег-мужчин, которые решили переждать накалившуюся обстановку в других странах и не стали возвращаться домой.

Я вам говорила, что это "отдельный вид искусства". Можно и штаны в Кремле снять, а можно посидеть в Испании тихонечко. А потом: "У меня всегда были песни Ивасюка", – сказала Приходько.

Имен певица называть не стала, но и без них понятно, о ком идет речь.

Мне противно! Я не хочу называть имен, не хочу, – высказалась певица.

Однако, как сказала Приходько, что женщины-певицы, которые сейчас находятся в других странах и проводят благотворительные концерты, тоже вносят свой вклад в победу. По мнению певицы, сейчас они приносят там больше пользы, собирая деньги и помощь для Украины.

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Также сегодня обсуждают новости о том, что 10-летняя дочь Оли Поляковой предчувствовала войну.

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Мария Коробова
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