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Анатолий Анатолич назвал Максима Галкина героем за его поддержку Украины

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 13:52
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Украинский телеведущий рассказал, что думает о российском комике Максиме Галкине, который выступил против войны в Украине и покинул Россию
Анатолий Анатолич поддержал Галкина
Анатолий Анатолич поддержал Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru, Скриншот из YouTube

Поддержка Украины стоила Максиму Галкину карьеры и всего нажитого в России, о чем рассказала телеведущая Маша Ефросинина. Знакомые российского артиста понимают, что он пошел действительно на отчаянный шаг.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич и вовсе назвал Галкина за его слова героем. Более того, шоумен привел несколько аргументов в подтверждение своих слов.

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Считаю его героем. Вы скажете: "А что он такого героического сказал?". Он поддержал Украину, а это уже героично, – сказал Анатолич.

По словам Анатолича, Галкин действительно стал изгоем в своей стране из-за того, что не поддержал войну. Более того, ему может грозить реальный уголовный срок по законам рашистов. На сегодняшний день Галкин был вынужден выехать в Израиль, оставив все свое имущество и популярность в РФ.

Однако украинский телеведущий не отрицает тот факт, что долгое время Галкин работал на телеканалах, которые распространяют антиукраинскую пропаганду, и свою карьеру он построил именно на этой аудитории.

Важно понимать, что сейчас Галкина тоже смотрят те люди, которые выросли на этой пропаганде. Макс Галкин обращается ко взрослому поколению, к тому самому "избирательному ядру" Путина, поэтому его голос и слово в этой медийной войне очень важны, ведь его могут услышать те, кто нас слушать не хочет, – сказал Анатолич.

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На днях жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как встретилась с Галкиным и Пугачевой в Израиле.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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