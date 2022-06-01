Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚽ Шотландия – Украина: онлайн

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Андрей Джеджула ответил на обвинения супруги: миллион раз говорил, что это нужно заканчивать

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июня, 17:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Шоумен Андрей Джеджула прокомментировал судебные разбирательства с супругой Юлией Леус и признался, что очень редко видится с дочерью Аделиной
Андрей Джеджула прокомментировал иск в суд на супругу Юлию Леус
Андрей Джеджула прокомментировал иск в суд на супругу Юлию Леус / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Между супругами Андреем Джеджулой и Юлией Леус продолжаются публичные разбирательства. На днях блогер заявила, что шоумен следил за ней за границей и даже подал на нее в суд.

Однако, как рассказал сам Джеджула в интервью "Зірковий шлях", что старается поддерживать связь с дочкой Аделиной и передает ей необходимые вещи.

Реклама

Периодически, когда разрешают, делаю это по телефону. Но я все время им помогаю — отсылаю посылки для дочки, плюс-минус знаю, что ей нужно сейчас. В этот момент Юля со мной общается или нет, периодами. Но я стараюсь быть полезным. Сегодня уже какой день войны, я не работаю, стабильного дохода нет, поэтому, когда мне звонят американские друзья, спрашивают, чем помочь, я говорю: "Купите одежду моим детям", – рассказал шоумен.

Кроме того, Джеджула отметил, что заявление в суд, о котором рассказала Леус, было подано еще до войны. По словам шоумена, он предупреждал супругу о том, что намерен обратиться к закону после ее обвинений в его сторону.

Было много неприятных вещей обо мне сказано. Я много раз предупреждал Юлию, потому что это повлияло на мою репутацию, на мою работу. Я миллион раз говорил, что это нужно заканчивать. Да, я подал иск, это было еще до войны – прошлым летом. Цена дела – 1 гривна. Когда был эпицентр разборок с Юлией, я ее предупреждал. При этом все расходы за суд и адвокатов висят на мне. Но есть маленький нюанс – если я докажу, что все сказанное – неправда, ей придется все опровергнуть подобным образом, как был причинен ущерб чести и достоинству моей репутации, – рассказал свою позицию Джеджула.

Ранее Кейт Мосс призналась, толкал ли Джонни Депп ее с лестницы, как утверждает Эмбер Херд.

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять