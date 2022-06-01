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Андрій Джеджула відповів на звинувачення дружини: мільйон разів казав, що це треба закінчувати

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 червня, 17:51
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Шоумен Андрій Джеджула прокоментував судові розгляди з дружиною Юлією Леус і зізнався, що дуже рідко зустрічається з дочкою Аделіною.
Андрій Джеджула прокоментував позов до суду на дружину Юлію Леус
Андрій Джеджула прокоментував позов до суду на дружину Юлію Леус / Фото: instagram.com/djedjula,

Між подружжям Андрієм Джеджулою та Юлією Леус продовжуються публічні розгляди. Днями блогер заявила, що шоумен стежив за нею за кордоном і навіть подав на неї до суду.

Проте, як розповів Джеджула в інтерв'ю "Зірковий шлях", що намагається підтримувати зв'язок із донькою Аделіною та передає їй необхідні речі.

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Періодично, коли дозволяють, роблю це телефоном. Але я весь час їм допомагаю – надсилаю посилки для доньки, плюс-мінус знаю, що їй потрібно зараз. У цей момент Юля зі мною спілкується чи ні періодами. Але я намагаюся бути корисним. Сьогодні вже якийсь день війни, я не працюю, стабільного доходу немає, тому, коли мені дзвонять американські друзі, запитують, чим допомогти, я кажу: "Купіть одяг моїм дітям", – розповів шоумен.

Крім того, Джеджула зазначив, що заява до суду, про яку розповіла Леус, була подана ще до війни. За словами шоумена, він попереджав дружину про те, що має намір звернутися до закону після її звинувачень у його бік.

Було багато неприємних речей про мене. Я багато разів попереджав Юлію, бо це вплинуло на мою репутацію, мою роботу. Я мільйон разів казав, що це треба кінчати. Так, я подав позов, це було ще до війни – минулого літа. Ціна справи – 1 гривня. Коли був епіцентр розбірок із Юлією, я її попереджав. При цьому всі витрати за суд та адвокатів висять на мені. Але є маленький нюанс – якщо я доведу, що все сказане – неправда, їй доведеться все спростувати подібним чином, як було завдано шкоди честі та гідності моєї репутації, – розповів свою позицію Джеджула.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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