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Ані Лорак почала скасовувати всі свої концерти

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 березня, 15:38
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Вчора співачка вперше опублікувала пост, у якому розповіла про війну в Україні, але Путіна та Росію не стала згадувати
Ані Лорак
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Українські артисти неодноразово закликали Ані Лорак висловити позицію. Лише на шостий день війни співачка опублікувала пост.

Сьогодні у співачки мав відбутися концерт у Санкт-Петербурзі, але після того як її всі розкритикували, Лорак у себе в InstaStories повідомила про скасування виступу.

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Скриншот: Instagram

Трохи пізніше співачка опублікувала у себе ще одну Stories і повідомила про скасування всіх майбутніх концертів.

Скриншот: Instagram

Фан-аккаунт співачки зазначив, що йдеться про анонсовані виступи до жовтня місяця.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко на шостий день після вторгнення Росії написала у себе в Instagram про війну в Україні. Як і Ані Лорак, у своєму посту телеведуча не стала згадувати Володимира Путіна.

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Раніше Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні, проте також не назвала ім'я злочинця.

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Еліна Пелешенко
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