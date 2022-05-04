Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс

Eurovision 2022

Развод Ступки

Насте - 35!

Рианна родила?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Анну Кошмал грызло чувство вины в начале войны: это был процесс самоуничтожения

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 12:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актриса в первый месяц войны, как и многие украинцы, также переживала синдромом "беженца"
Анна Кошмал научилась жить в условиях войны
Анна Кошмал научилась жить в условиях войны / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал, которая раскрыла секрет своей худощавости, говорит, что часто встречает людей, которые из-за войны отказались от всего комфортного и приятного. И в большинстве случаев, по мнению звезды, это происходит из-за чувства вины.

Я и сама первый месяц (войны, – Ред.) почти не ела. Мне казалось, что у меня нет права на свежую горячую еду, пока люди сидят в подвалах даже без воды, – поделилась Анна в Instagram.

Актриса тяжело пережила первый месяц войны
Актриса тяжело пережила первый месяц войны / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Реклама

Кошмал вспомнила, что у нее пошел процесс самоуничтожения. Но актриса взяла себя в руки и смогла вернуться к нормальной жизни.

Я поняла, что нуждаюсь в психологической помощи, потому что последовал какой-то процесс самоуничтожения. Я осознала, что от меня слабой и уничтоженной эмоционально нет никакой пользы. Когда мне тяжело, то тяжело всем вокруг. Именно это заставило меня прийти в себя и начать жить дальше, – рассказала Анна.

Звезда признается, что все вокруг сейчас цветет от ее любви. Как добавила Кошмал, все потому, что она больше не боится, снова доверяет, верит в лучшее и заботится о себе.

Вчера загоняла детей в убежище под грохот взрывов и вспышки в небе. И подумала, что уже не боюсь, как раньше. Странно, мы научились в этом жить, – отметила артистка.

Также Анна признается, что мечтает вдохновить людей, живя в условиях войны, не отказывать себе в простых вещах, верить в свои силы и воплощать отложенные планы. По словам Кошмал, вместе мы сила. Так что победа за нами!

Реклама

Артистка вместе с сыном находится на западе Украины
Артистка вместе с сыном находится на западе Украины / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Как известно, сейчас Анна Кошмал вместе с сыном находится на западе Украины. Родные уговаривали актрису уехать на время за границу, но она "хочет оставаться здесь и переживать эту войну со своей страной" . Как писала артистка в Instagram, она чувствует себя здесь нужной, полезной и дома.

Кратко об актрисе

Анна Кошмал родом из Киева. В детстве занималась хореографией. Параллельно посещала музыкальную школу.

Реклама

Училась в Киевском эстрадно-цирковом училище. Получила популярность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты".

Также звезда снималась в таких проектах: "Танец бабочки", "Слуга народа", "Балерина", "Перекресток", "Деревня на миллион", "Папик" и другие.

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Впрочем, актриса не называет имени мужа, известно только, что он бизнесмен. В 2018 году у супругов родился сын Михаил.

Раньше мы писали, что актриса Наталья Денисенко встретилась с мужем после долгой разлуки.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять