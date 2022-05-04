Анну Кошмал грызло чувство вины в начале войны: это был процесс самоуничтожения

Актриса в первый месяц войны, как и многие украинцы, также переживала синдромом "беженца"

Анна Кошмал научилась жить в условиях войны / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал, которая раскрыла секрет своей худощавости, говорит, что часто встречает людей, которые из-за войны отказались от всего комфортного и приятного. И в большинстве случаев, по мнению звезды, это происходит из-за чувства вины.

Я и сама первый месяц (войны, – Ред.) почти не ела. Мне казалось, что у меня нет права на свежую горячую еду, пока люди сидят в подвалах даже без воды, – поделилась Анна в Instagram.

Актриса тяжело пережила первый месяц войны / Фото: instagram.com/smorkovkina/

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Кошмал вспомнила, что у нее пошел процесс самоуничтожения. Но актриса взяла себя в руки и смогла вернуться к нормальной жизни.

Я поняла, что нуждаюсь в психологической помощи, потому что последовал какой-то процесс самоуничтожения. Я осознала, что от меня слабой и уничтоженной эмоционально нет никакой пользы. Когда мне тяжело, то тяжело всем вокруг. Именно это заставило меня прийти в себя и начать жить дальше, – рассказала Анна.

Звезда признается, что все вокруг сейчас цветет от ее любви. Как добавила Кошмал, все потому, что она больше не боится, снова доверяет, верит в лучшее и заботится о себе.

Вчера загоняла детей в убежище под грохот взрывов и вспышки в небе. И подумала, что уже не боюсь, как раньше. Странно, мы научились в этом жить, – отметила артистка.

Также Анна признается, что мечтает вдохновить людей, живя в условиях войны, не отказывать себе в простых вещах, верить в свои силы и воплощать отложенные планы. По словам Кошмал, вместе мы сила. Так что победа за нами!

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Артистка вместе с сыном находится на западе Украины / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Как известно, сейчас Анна Кошмал вместе с сыном находится на западе Украины. Родные уговаривали актрису уехать на время за границу, но она "хочет оставаться здесь и переживать эту войну со своей страной" . Как писала артистка в Instagram, она чувствует себя здесь нужной, полезной и дома.

Кратко об актрисе

Анна Кошмал родом из Киева. В детстве занималась хореографией. Параллельно посещала музыкальную школу.

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Училась в Киевском эстрадно-цирковом училище. Получила популярность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты".

Также звезда снималась в таких проектах: "Танец бабочки", "Слуга народа", "Балерина", "Перекресток", "Деревня на миллион", "Папик" и другие.

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Впрочем, актриса не называет имени мужа, известно только, что он бизнесмен. В 2018 году у супругов родился сын Михаил.

Раньше мы писали, что актриса Наталья Денисенко встретилась с мужем после долгой разлуки.